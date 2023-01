PM મોદીએ બ્રિટનના રાજા ચાર્લ્સ-III સાથે ફોન પર વાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi) મંગળવારે (3 જાન્યુઆરી) યુનાઇટેડ કિંગડમના રાજા ચાર્લ્સ III સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. પીઆઈબીએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીએ આજે ​​યુનાઈટેડ કિંગડમના મહામહિમ રાજા ચાર્લ્સ-III સાથે ફોન પર વાતચીત કરી હતી. યુકેના રાજાનું પદ સંભાળ્યા બાદ કિંગ ચાર્લ્સ-III સાથે વડાપ્રધાનની આ પ્રથમ વાતચીત હતી.

PM Narendra Modi had a telephonic conversation with King Charles III of the United Kingdom, today.

(File Pics) pic.twitter.com/AtxsPkt0AU

— ANI (@ANI) January 3, 2023