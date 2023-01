IND vs SL: ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્ષ 2023ની શરૂઆત જીત સાથે કરી, પ્રથમ T20માં શ્રીલંકાને 2 રને હરાવ્યું

શિવમ માવીની ઘાતક બોલિંગ અને દીપક હુડા અને અક્ષર પટેલની વિસ્ફોટક બેટિંગના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ મુંબઈના વાનખેડે ખાતે રમાયેલી પ્રથમ ટી-20માં શ્રીલંકાને 2 રને હરાવ્યું હતું. આ સાથે જ ભારતે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે. આ મેચમાં પ્રથમ રમત રમીને ભારતીય ટીમે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 162 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ નિર્ધારિત ઓવરમાં 160 રન જ બનાવી શકી હતી. ભારત તરફથી નવોદિત શિવમ માવીએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી હતી. અને સ્પીડ સ્ટાર ઉમરાન મલિકે બે વિકેટ ઝડપી હતી.

Shivam Mavi shines as India beat Sri Lanka by 2 runs in thrilling 1st T20I clash

છેલ્લા બોલ પર ટીમ ઈન્ડિયાનો વિજય થયો હતો

ચમિકા કરુણારત્નેએ મેચ લગભગ શ્રીલંકાના ખિસ્સામાં નાખી દીધી હતી, પરંતુ અક્ષર પટેલે છેલ્લી ઓવરમાં સમજદારી સાથે બોલિંગ કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને છેલ્લા બોલ પર જીત અપાવી હતી. કરુણારત્નેએ 16 બોલમાં બે છગ્ગાની મદદથી 23 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે પોતાની ટીમને જીત અપાવી શક્યો નહીં. શ્રીલંકાને જીતવા માટે છેલ્લી ઓવરમાં 13 રનની જરૂર હતી.

1st T20I, Mumbai: India beat Sri Lanka by 2 runs to take a 1-0 lead in three-match series.

