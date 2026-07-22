CJP વિરોધ પ્રદર્શન પર પોલીસ કાર્યવાહી મામલે સુપ્રિમ કોર્ટનું નિવેદન

સુપ્રીમ કોર્ટે સીજેપીના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસ દ્વારા કથિત બળપ્રયોગને પડકારતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી કે “અમારો સમય બગાડો નહીં, અને તમારો સમય પણ બગાડો નહીં.”
સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે દિલ્હીમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ની કૂચ દરમિયાન પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ સામે કથિત પોલીસ કાર્યવાહીને પડકારતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વકીલ નરેન્દ્ર મિશ્રાએ મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેંચ સમક્ષ આ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો અને વહેલી સુનાવણીની માંગ કરી. CJI એ કહ્યું,”અમારો સમય બગાડો નહીં અને તમારો સમય પણ બગાડો નહીં.”
અમારી પાસે વીડિયો જોવાનો સમય નથી: CJI
વકીલે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ NEET પરીક્ષાના ન્યાયી સંચાલન અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીમાં સુધારા જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા હતા. CJI એ તેમને અટકાવ્યા અને કહ્યું,”ખૂબ ખૂબ આભાર.” જ્યારે વકીલે નિર્દેશ કર્યો કે પોલીસ બર્બરતા દર્શાવતા વીડિયો અસ્તિત્વમાં છે, ત્યારે CJI એ કહ્યું, “અમને વીડિયોમાં રસ નથી. અમારી પાસે વીડિયો જોવાનો સમય નથી.”
અરજીમાં શું માંગણી કરવામાં આવી હતી?
અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે વિદ્યાર્થીઓ પર બળપ્રયોગ કર્યો હતો. અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલાની તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટે તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મંગળવારે અગાઉ દિલ્હી હાઇકોર્ટે પણ આવા જ એક કેસમાં તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો. હાઇકોર્ટે કહ્યું હતું કે, “આમાં કોર્ટને ન ઘસડો.”