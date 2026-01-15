સુપ્રીમ કોર્ટે EDની અરજી પર જારી કરી નોટિસ

નવી દિલ્હીઃ પોલિટિકલ કન્સલ્ટન્સી ફર્મ I-PACની ઓફિસ અને તેના કો-ફાઉન્ડર પ્રતીક જૈનના ઘરે પાડવામાં આવેલી રેડના મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન જજોએ સિનિયર એડવોકેટ કપિલ સિબ્બલને આકરી ટિપ્પણી કરી હતી. કપિલ સિબ્બલ પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જીનો પક્ષ રાખવા માટે કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા. કોર્ટે તેમને કહ્યું હતું કે તેઓ જજના મોઢામાં શબ્દો ન મૂકે અને જજોને શું માનવું અને શું નહીં તે ન શીખવાડે.
સુપ્રીમ કોર્ટ EDની અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં રેડ દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળનાં મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જી અને પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા હસ્તક્ષેપ અંગે CBI તપાસની માગ કરવામાં આવી છે. બુધવારે કોલકત્તા હાઈકોર્ટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસની અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેમાં પાર્ટીના પોલિટિકલ ડેટાને ગોપનીય રાખવાની માગ કરવામાં આવી હતી. કપિલ સિબ્બલે આ નિર્ણય પર વાંધો ઉઠાવતાં કહ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે સુનાવણી કરવી જ પડશે.
જસ્ટિસ પી.કે. મિશ્રા અને જસ્ટિસ વિપુલ પંચૌલીની બેન્ચે કહ્યું હતું કે તેઓ હાઈકોર્ટના વલણથી ખૂબ જ પરેશાન છે. કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું કે ગઈ કાલે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટને માનવું પડશે કે હાઈકોર્ટ ન્યાય આપવા અસમર્થ છે. આ વાત પર બેન્ચે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
સિબ્બલે કહ્યું હતું કે હાઈકોર્ટને સુનાવણી કરીને ચુકાદો આપવો પડશે, ત્યાર બાદ તેઓ અપીલ કરશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે સાથે-સાથે સુનાવણી શરૂ પણ કરી દીધી છે. સિનિયર એડવોકેટ અભિષેક મનુ સિંઘવી પણ કોર્ટમાં હાજર હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાઈકોર્ટે ગઈ કાલે સુનાવણી મોકૂફ રાખી હતી અને કહ્યું હતું કે આ મામલો પહેલેથી જ સુપ્રીમ કોર્ટમાં લંબિત છે.
બુધવારે સુનાવણીમાં ED તરફથી એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ એસ.વી. રાજુએ હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી ટાળવાની માગ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે આવી જ અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ પેન્ડિંગ છે, અને હાઈકોર્ટે પણ આ વાત પર સંમતિ દર્શાવી હતી. હાઈકોર્ટે બુધવારે TMCની અરજી ફગાવતાં એ પણ જણાવ્યું હતું કે EDએ પોતાના પંચનામામાં કહ્યું છે કે તેમની પાસે કોઈ દસ્તાવેજ નથી, કારણ કે મમતા બેનર્જી દરોડાના સ્થળ પરથી દસ્તાવેજો પોતાના સાથે લઈ ગયાં હતાં.