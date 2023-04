સુદાન: ઓપરેશન કાવેરી હેઠળ 246 ભારતીયોને લઈને બીજી ફ્લાઈટ મુંબઈ પહોંચી

ઓપરેશન કાવેરી હેઠળ સુદાનથી 246 ભારતીયોને લઈને બીજી ફ્લાઈટ મુંબઈ પહોંચી હતી. વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે આ અંગે માહિતી આપી હતી. આ પહેલા વિદેશ સચિવ વિનય ક્વાત્રાએ ગુરુવારે કહ્યું હતું કે સુદાનમાં સ્થિતિ ઘણી જટિલ અને અણધારી છે. દરમિયાન, ભારતનો હેતુ તે દેશમાં ફસાયેલા દરેક ભારતીયને જોખમમાંથી બહાર કાઢવાનો છે. ‘ઓપરેશન કાવેરી’ પર વિગતો આપતા, ક્વાત્રાએ કહ્યું કે લગભગ 1,700 થી 2,000 ભારતીય નાગરિકોને સંઘર્ષના વિસ્તારોમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.



વિદેશ સચિવે કહ્યું કે ભારત સુદાન અને બે લડતા જૂથોના સંપર્કમાં છે. અમે સંબંધિત પક્ષોના સકારાત્મક પ્રતિસાદ પછી અમારા નાગરિકોને બહાર કાઢવામાં સફળ થયા છીએ, કારણ કે તેઓ સમજે છે કે નવી દિલ્હી ખાર્તુમ સાથે ખૂબ જ મજબૂત વિકાસ ભાગીદારી ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે અમે SAF (સુદાનીસ આર્મ્ડ ફોર્સીસ) અને RSF (રેપિડ સપોર્ટ ફોર્સ) બંનેના સંપર્કમાં છીએ. અમારા સારા સંબંધો રહ્યા છે. અમે ભારતીયોને સુરક્ષિત વિસ્તારોમાં અને પછી પોર્ટ સુદાનમાં લઈ જવા માટે તમામ પક્ષોના સંપર્કમાં છીએ.



સુદાનમાં ભારતીયોની કુલ સંખ્યા વિશે, તેમણે કહ્યું કે લગભગ 3,100 લોકોએ સુદાનની રાજધાની ખાર્તુમમાં ભારતીય દૂતાવાસમાં ઑનલાઇન નોંધણી કરાવી છે, જ્યારે વધારાના 300 મિશનના સંપર્કમાં છે. સુદાનમાં લગભગ 900 થી 1,000 પીઆઈઓ (ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ) પણ છે.

#WATCH | Mumbai: “We are feeling happy as we’ve returned to our home. The rescue operation is going on at a fast pace. We are satisfied (with the govt)” says Avatar Singh, an Indian national who returned from Sudan pic.twitter.com/ACZzUpBlqH

— ANI (@ANI) April 27, 2023