કરુર ભાગદોડ : અભિનેતા વિજયે કરી મોટી જાહેરાત

કરુરમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ, તમિલનાડુના ટીવીકેના વડા અને અભિનેતા વિજયે જાહેરાત કરી કે રેલીમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારજનોને ₹20 લાખની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. શનિવારે તમિલનાડુના કરુરમાં થયેલી ભાગદોડમાં ઓછામાં ઓછા 39 લોકોના મોત થયા હતા. મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારજનો માટે ₹10 લાખના વળતરની જાહેરાત કરી હતી.
શનિવારે, અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયે એક મોટી રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. અપેક્ષિત હાજરી 10,000 હતી. જોકે, 27,000 થી વધુ લોકો હાજર રહ્યા હતા. લોકો સવારથી જ વિજયની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ગરમી, ભૂખ અને તરસથી પીડાતા હતા. વિજય સાંજે 7 વાગ્યા પછી પહોંચ્યા. તેમના ભાષણ દરમિયાન, લોકો બેભાન થવા લાગ્યા, જેના કારણે ભાગદોડ મચી ગઈ. લગભગ 39 લોકો માર્યા ગયા અને લગભગ 100 ઘાયલ થયા. આ ઘટના અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં પણ દોષારોપણનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શનિવારે તમિલનાડુના રાજ્યપાલ આર.એન. રવિ અને મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનને કરુરમાં અભિનેતા અને ટીવીકેના વડા વિજયની રેલીમાં થયેલી ભાગદોડ બાદની પરિસ્થિતિ અંગે માહિતી આપી હતી અને પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તમામ શક્ય કેન્દ્રીય સહાયની ખાતરી આપી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે પણ આ ઘટના અંગે તમિલનાડુ સરકાર પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો છે.
તમિલનાડુના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) ના મહાસચિવ કે. પલાનીસ્વામીએ રવિવારે દાવો કર્યો હતો કે શનિવારે અહીં ટીવીકેની રાજકીય રેલીમાં થયેલી ભાગદોડ પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા સુરક્ષામાં થયેલી ભૂલોનો પુરાવો છે.
પલાનીસ્વામીએ કહ્યું કે જો પોલીસ અને રાજ્ય સરકારે પૂરતા સાવચેતીનાં પગલાં લીધાં હોત, તો આવી “દુર્ઘટના” ટાળી શકાઈ હોત. અકસ્માતમાં ઓગણત્રીસ નિર્દોષ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા અને ૫૧ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.