મિથુન મન્હાસ BCCIના નવા અધ્યક્ષ બન્યા

મિથુન મન્હાસ બીસીસીઆઈના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે સૌપ્રથમ દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનની નિમણૂકની જાહેરાત તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મિથુન મન્હાસને સત્તાવાર રીતે બીસીસીઆઈના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જન્મેલા મિથુન મન્હાસનું નામ પહેલાથી જ આગામી બીસીસીઆઈ અધ્યક્ષ તરીકે સૂચવવામાં આવ્યું હતું. સત્તાવાર જાહેરાત બાકી હતી. અપેક્ષા મુજબ, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ AGMમાં તેમનું નામ જાહેર થઈ શકે છે.

મન્હાસ બીસીસીઆઈના અધ્યક્ષ બનનારા પ્રથમ અનકેપ્ડ ખેલાડી

મિથુન મન્હાસ બીસીસીઆઈના અધ્યક્ષ બનનારા ત્રીજા ક્રિકેટર છે. તેમની પહેલા સૌરવ ગાંગુલી અને રોજર બિન્ની હતા. મિથુન મન્હાસ રોજર બિન્નીનું સ્થાન લે છે, જેમને વય મર્યાદાને કારણે પદ છોડવું પડ્યું હતું. મિથુન મન્હાસની પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક એ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ અનકેપ્ડ ખેલાડી, એટલે કે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી નથી, તેણે બીસીસીઆઈની બાગડોર સંભાળી છે.

બીસીસીઆઈના અધ્યક્ષ બનતા પહેલા તેમણે આ ભૂમિકાઓ નિભાવી હતી

બીસીસીઆઈના નવા અધ્યક્ષ મિથુન મન્હાસ અગાઉ જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં પ્રશાસક તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. તે પહેલાં, તેમણે દુલીપ ટ્રોફીમાં ઉત્તર ઝોન માટે કન્વીનર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. તેમણે આઈપીએલમાં પણ યોગદાન આપ્યું છે, જ્યાં તેમણે આઈપીએલ ફ્રેન્ચાઇઝ ગુજરાત ટાઇટન્સના સપોર્ટ સ્ટાફમાં સેવા આપી હતી.

મિથુન મન્હાસનું ક્રિકેટર તરીકે પ્રદર્શન

મિથુન મન્હાસના ક્રિકેટ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો તેમણે 157 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, 130 લિસ્ટ એ મેચ અને 91 ટી-20 મેચ રમી છે. આ ફોર્મેટમાં, મિથુન મન્હાસે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં લગભગ 15,000 રન બનાવ્યા છે.

બીસીસીઆઈમાં કોને કયું પદ મળશે?

મિથુન મન્હાસ બીસીસીઆઈના અધ્યક્ષ રહેશે. તેમના ઉપરાંત, રાજીવ શુક્લાને બોર્ડના ઉપપ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દેવજીત સૈકિયાને બીસીસીઆઈના નવા સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રભતેજ સિંહ ભાટિયાને સંયુક્ત સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને એ. રઘુરામ ભટને ખજાનચી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અરુણ ધુમલને આઈપીએલ ચેરમેન તરીકે ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR