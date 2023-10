વર્લ્ડ કપ 2023માં શ્રીલંકાની પ્રથમ જીત, નેધરલેન્ડને પાંચ વિકેટે હરાવ્યું

શ્રીલંકાએ નેધરલેન્ડને પાંચ વિકેટે હરાવ્યું છે. ODI વર્લ્ડ કપ 2023માં શ્રીલંકાની ટીમની આ પ્રથમ જીત છે. શ્રીલંકા આ વર્લ્ડ કપ જીતનારી છેલ્લી ટીમ છે. શ્રીલંકા પહેલા બાકીની નવ ટીમોએ ઓછામાં ઓછી એક મેચ જીતી હતી. હવે શ્રીલંકાએ પણ એક મેચ જીતી લીધી છે. આ મેચમાં નેધરલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. સાયબ્રાન્ડ અને વેન બીકની અડધી સદીના કારણે ટીમ 262 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. પથુમ નિસાન્કા અને સાદિરાની અડધી સદીએ શ્રીલંકાની જીતમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને રહેલું શ્રીલંકા હવે નવમા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. આ સાથે જ અફઘાનિસ્તાનની ટીમ છેલ્લા સ્થાને છે.

Sri Lanka score their first points of #CWC23 as they defeat the Netherlands by five wickets 👏#SLvNED pic.twitter.com/gLH0kbYOX9

— ICC (@ICC) October 21, 2023