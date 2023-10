ENG vs SA: દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઈંગ્લેન્ડને 229 રનથી હરાવ્યું

મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સાઉથ આફ્રિકાએ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડને હરાવીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો. હેનરિક ક્લાસેન (67 બોલ, 109 રન)ની તોફાની સદી બાદ બોલરોના વિસ્ફોટક પ્રદર્શનને કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઈંગ્લેન્ડને 229 રનથી હરાવ્યું. ODI ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં ઈંગ્લેન્ડની આ સૌથી મોટી હાર છે. પ્રથમ બેટિંગ કરીને દક્ષિણ આફ્રિકાએ 50 ઓવરમાં 7 વિકેટે 399 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ 170 રન જ બનાવી શકી હતી. ઈંગ્લેન્ડે માત્ર 100 રનમાં 8 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી માર્ક વૂડ 43 અણનમ અને ગસ એટકિન્સન 35એ હારનું માર્જિન ઘટાડી દીધું હતું. આ વર્લ્ડ કપમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડની આ ત્રીજી હાર છે.

ઈંગ્લેન્ડના તમામ બેટ્સમેનો ફ્લોપ રહ્યા હતા

દક્ષિણ આફ્રિકા દ્વારા આપવામાં આવેલા 400 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે ઈંગ્લેન્ડના તમામ બેટ્સમેનો ફ્લોપ રહ્યા હતા. કોઈ ઈંગ્લિશ બેટ્સમેન લડતો જોવા મળ્યો ન હતો. પ્રથમ જોની બેરસ્ટો 10 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ પછી જો રૂટ 02 રન અને ડેવિડ મલાન 06 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. બેયરસ્ટોને લુંગી એનગિડીએ આઉટ કર્યો હતો જ્યારે રૂટ અને માલનને યાનસેને પેવેલિયન મોકલ્યા હતા. 24 રનમાં ત્રણ વિકેટ પડી ગયા બાદ બધાની નજર બેન સ્ટોક્સ પર હતી, પરંતુ તે પણ આફ્રિકન બોલરોનો વધુ સમય સુધી સામનો કરી શક્યો નહીં. સ્ટોક્સ પાંચ રન બનાવીને રબાડાની બોલિંગ પર આઉટ થયો હતો. આ પછી જોસ બટલર અને હેરી બ્રુકે મોટા શોટ રમ્યા, પરંતુ આ બંને ખેલાડીઓ વધુ સમય સુધી ક્રિઝ પર ટકી શક્યા નહીં.

A devastating century 💯

It was an outstanding team performance but Heinrich Klaasen is your @aramco #POTM for his outstanding knock of 109 off 67 balls 💥 #CWC23 #ENGvSA pic.twitter.com/65vappWWdI

— ICC (@ICC) October 21, 2023