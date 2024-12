ટેસ્ટ મેચઃ ભારત 180 રનમાં ઓલઆઉટ, ઓસ્ટ્રેલિયા 86/1 વિકેટ

એડિલેડઃ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બોર્ડર-ગાવસકર ટ્રોફીની પાંચ ટેસ્ટ મેચની સિરીઝની બીજી ટેસ્ટ મેચ એડિલેડમાં આજથી શરૂ થઈ હતી. ભારતે ટોસ જીતીને બેટિંગ લીધી હતી. જોકે ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ થઈ હતી અને સમયાંતરે વિકેટ પડતી હતી. ટીમ ઇન્ડિયા કુલ 180 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા દિવસની રમતને અંતે એક રન ગુમાવીને 86 2ન કર્યા હતા.

એ પહેલાં ભારતની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ શૂન્ય પર આઉટ થયો હતો. મિચેલ સ્ટાર્કે તેને પેવેલિયનનો રસ્તો બતાવ્યો હતો. ભારતની બીજી વિકેટ કેએલ રાહુલના રૂપમાં પડી હતી. 64 બોલનો સામનો કરીને તે 37 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. રાહુલે આ ઈનિંગમાં 6 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વિરાટ કોહલીના રૂપમાં ટીમની ત્રીજી વિકેટ પડી, તે માત્ર 7 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

