ગાબાઃ ક્રિકેટ જગતમાં રવિચંદ્રન અશ્વિને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસનું એલાન કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. 14 વર્ષની કેરિયરમાં ભારતના આ દિગ્ગજ સ્પિનરે 537 વિકેટ લીધી છે. તે ભારત માટે બીજો સૌથી સફળ બોલર રહ્યો છે. તેણે પત્રકાર પરિષદમાં સંન્યાસ લીધાની પુષ્ટિ કરી હતી.

38 વર્ષની વયે દિગ્ગજ સ્પિનરે આ નિર્ણય કર્યો હતો. બોર્ડર-ગાવસકર ટ્રોફી વચ્ચે તેનો આ નિર્ણય ટીમ ઇન્ડિયા માટે એક મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

રવિચંદ્રન અશ્વિને પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું હતું કે આજે મારો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકેનો છેલ્લો દિવસ હતો. એક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકે હું હવે આ રમત સાથે જોડાયેલો નહીં રહું. પરંતુ હું ચોક્કસપણે આ રમત સાથે કોઈ ને કોઈ રીતે જોડાયેલો રહીશ. અશ્વિને તેની X પોસ્ટ પર લખ્યું હતું કે ઘણો વિચાર કર્યા પછી મેં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અવિસ્મરણીય ક્ષણોથી ભરપૂર, ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી મારી અત્યાર સુધીની સફર અવિશ્વસનીય રહી છે. મારા સાથી ખેલાડીઓ, કોચ, BCCI અને ચાહકોના અતૂટ સમર્થન માટે આભાર. નવા પડકારો મારી રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ ટેસ્ટ ક્રિકેટ હંમેશાં મારા હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન જાળવી રાખશે.

જોકે રવિચંદ્રન અશ્વિન હજુ પણ IPL રમવાનું ચાલુ રાખશે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ એટલે કે CSKએ તેને રૂ. 9.75 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો છે. જો તે 2025માં સારું પ્રદર્શન કરશે તો ચેન્નાઈની ટીમ તેને ફરીથી જાળવી રાખી શકે છે.

