ગંભીર નહીં પણ રોહિત શર્માને કારણે રમાયું રાજકારણ?

નવી દિલ્હીઃ શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઇન્ડિયાનું એલાન થઈ ગયું છે. કેટલાક ક્રિકેટરોનાં નસીબ ચમક્યાં છે, જ્યારે કેટલાક સાથે ભેદભાવ કરવામાં આવ્યો છે. નવા હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરના કાર્યકાળની આ પહેલી સિલેક્શન મીટિંગ હતી અને એ પછી બબાલ થઈ છે અને આંગળીઓ તો વનડે કેપ્ટન રોહિત શર્મા પર પણ ઊઠી રહી છે.

ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત થઈ, એમાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે હાર્દિક પંડ્યાને T20 કેપ્ટનશિપ ના મળી. એ સાથે તેને વાઇસ કેપ્ટનમાંથી પણ હટાવવામાં આવ્યો અને તેની જગ્યાએ શુભમન ગિલને વનડે-T20નો વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. એ સાથે ઋતુરાજ ગાયકવાડ વનડે –T20 ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

Rohit sharma is the biggest Politician I have ever seen

KL Rahul was in Future Contention for ODI Captaincy, he removed him from even VC

Hardik pandya was all set to become T20i Captain, he suggested Sky over him

Did politics with Virat Kohli a few years back#INDvsSL pic.twitter.com/SrSVsOzlow

