ઓલિમ્પિકમાં ક્વોલિફાઇ થનારી માના પટેલ પહેલી મહિલા સ્વિમર

નવી દિલ્હીઃ દેશની માના પટેલે શુક્રવારે ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2021ની ટિકિટ હાંસલ કરવાવાળી પહેલી મહિલા અને ત્રીજી સ્વિમર બની ગઈ છે. અમદાવાદની બેકસ્ટ્રોક સ્વિમર પટેલ શ્રીહરિ નટરાજ અને સાજન પ્રકાશની સાથે ઓલિમ્પિકમાં ક્વોલિફાઇ કરનાર અને સીધો પ્રવેશ હાંસલ કરવાવાળામાં સામેલ થઈ છે. સ્પોર્ટ્સપ્રધાન કિરણ રિજિજુએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી.

તેમણે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું હતું કે બેકસ્ટ્રોક સ્વિમર માના પટેલ ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020 માટે ક્વોલિફાઇ કરનારી પહેલી મહિલા અને ત્રીજી ભારતીય સ્વિમર બની ગઈ છે. હું માનાને શુભકામનાઓ આપું છું, જેણે યુનિવર્સલ ક્વોટા દ્વારા ક્વોલિફાઇ કર્યું. વેલ ડન.

Backstroke swimmer Maana Patel has become the 1st female and 3rd Indian swimmer to qualify for #Tokyo2020. I congratulate Maana, who qualified through Universality Quota. Well done!! pic.twitter.com/LBHup0F7RK

