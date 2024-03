ભારતીય અમ્પાયરે રેકોર્ડ બુકમાં નામ નોંધાવ્યું, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાના અમ્પાયર નીતિન મેનને કમાલ કરી દીધો છે. મેનને રેકોર્ડ બુકમાં નામ નોંધાવ્યું છે. 100મી ટેસ્ટ મેચ દરેક ક્રિકેટરનું સપનું હોય છે. ટીમ ઇન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી, ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન જો રૂટ, ઓસ્ટ્રેલાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ અને ન્યુ ઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેન વિલિયમસનની સ્પેશિયલ સેન્ચુરી પૂરી કરાવી છે.

આ ચારે ક્રિકેટરોને ફેબ-ચાર પણ કહેવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી ત્રણ ક્રિકેટરો 100થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી ચૂક્યા છે અને કેન 100મી ટેસ્ટ રમવા ઊતરી રહ્યો છે. કેન જે મેચ રમશે, એના અમ્પાયર મેનન છે.

– Nitin Menon was the umpire on Kohli’s 100th Test. – Nitin Menon was the umpire on Root’s 100th Test. – Nitin Menon was the umpire on Smith’s 100th Test. – Nitin Menon will be the umpire on Williamson’s 100th Test.

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુ ઝીલેન્ડ વચ્ચે બીજી મેચ આવતી કાલે (આઠ માર્ચ)થી શરૂ થઈ રહી છે. કેન અત્યાર સુધી 99 ટેસ્ટ રમી ચૂક્યો છે. એ દરમ્યાન તેણે 8675 રન બનાવ્યા છે. 32 સદી ફટકારી છે. મેનન 122મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં અમ્પાયરિંગ કરશે. કોહલીની 100મી મેચ શ્રીલંકા સામે હતી.

