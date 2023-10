ડચ ક્રિકેટર પોલ વૈન મિકેરનની હ્દયસ્પર્શી જર્ની, જાણો…

નવી દિલ્હીઃ વર્લ્ડ કપ 2023માં બે દિવસમાં બે મોટા ઊલટફેર જોવા મળ્યા છે. નેધરલેન્ડસને દક્ષિણ આફ્રિકાને 38 રનથી માત આપીને આ ટુર્નામેન્ટનો મોટો અપસેટ સર્જ્યો છે. 43 ઓવરની આ મેચમાં નેધલેન્ડસે પહેલાં બેટિંગ કરતાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 246 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. એના જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 42.5 ઓવરમાં 207 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

નેધરલેન્ડ્સની આ જીતમાં બોલર પોલ વેન મિકેરને મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે નવ ઓવરની બોલિંગમાં બે વિકેટ લીધી હતી. મિકેરેને એડન માર્કરમ અને માર્કો જોન્સનને આઉટ કર્યા હતા, જે ક્યારેય પણ બેટિંગથી મેચનું પાસું પલટી શકે છે. મિકેરનેની બોલિંગે નેધરલેન્ડ્સની જીત સરળ કરી દીધી હતી. આ દેખાવ પછી ચારે બાજુ મિકેરનની ચર્ચા થઈ રહી છે.

Should’ve been playing cricket today 😏😢 now I’m delivering Uber eats to get through the winter months!! Funny how things change hahaha keep smiling people 😁 https://t.co/kwVEIo6We9

— Paul van Meekeren (@paulvanmeekeren) November 15, 2020