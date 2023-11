સોશિયલ મિડિયા મિત્રએ મહિલા બોક્સરને નાઇજિરિયામાં બંધક બનાવી

ગુવાહાટીઃ આસામના ગુવાહાટીમાં રહેતી એક મહિલા બોક્સર અને સર્ટિફાઇડ જિમ ટ્રેનરને તેમના મિત્રએ નાઇજિરિયામાં બંધક બનાવી લીધી છે. મહિલા બોક્સરની ઓળખ બરનાલી બૌરા સૈકિયા તરીકે કરવામાં આવી છે. તે નાઇજિરિયાના મિત્રથી સોશિયલ મિડિયા દ્વારા સંપર્ક આપી હતી. ત્યાર બાદ તે તેને મળવા ગઈ હતી. પ્રારંભમાં તો બધું ઠીકઠાક હતું, પરંતુ એ પછી તેને એક રૂમમાં બંધક બનાવી લેવામાં આવી હતી અને તેના ઘરના ફોન કરીને ખંડણી માગવામાં આવવા લાગી.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર બરનાલીના તેના મિત્ર કિંગ અને તેના સાથી ડેનિયલે તેને બંધક બનાવી લીધી હતી. તે લોકો હવે મહિલા બોક્સરના ઘરે ફોન કરીને પૈસાની માગ કરી રહ્યા છે. બરનાલીના પતિ નયન સૈકિયા દ્વારા કિંગ તેમના ઘરના લોકોને ઓળખવા લાગ્યો હતો. એ પછી બરનાલી અને તે ચેટ કરવા લાગ્યા હતા. મિત્રતા એટલી ઘનિષ્ઠ થઈ ગઈ કે બરનાલીએ એક દિવસ ટુરિસ્ટ વિસા પર નાઇજિરિયા જવાનો નિર્ણય કર્યો હતો અને 28 ઓક્ટોબરે બેન્ગલુરુથી લાગોસની ફ્લાઇટ પકડીને તે નાઇજિરિયા પહોંચી હતી.

Female boxer from Assam was held captive by her ‘social media friend’ (introduced to her by her husband) in Nigeria after she went to Lagos to meet him

Insane story pic.twitter.com/WTG4s1edfZ

