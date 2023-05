ધોનીએ શર્ટ પર ઓટોગ્રાફ આપ્યા એ બહુ ભાવુક ક્ષણઃ ગાવસકર

નવી દિલ્હીઃ મહાન ક્રિકેટર સુનીલ ગાવસકરે ખુલાસો કર્યો હતો કે ચેપોકમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)ની છેલ્લી લીગ મેચમાં રવિવારે જ્યારે કેપ્ટન એમએસ ધોનીએ શર્ટ પર ઓટોગ્રાફ આપ્યો, ત્યારે એ તેમના માટે ઘણી ભાવુક ક્ષણ હતી. IPL 2023ની પોતાની છેલ્લી ઘરેલુ મેચમાં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સથી છ વિકેટે હાર છતાં CSK અને તેના ફેન્સે એમએ ચિદંબરમ સ્ટેડિયમમાં એક વિશેષ અવસર હતો.

એ CSKની સીઝનની છેલ્લી મેચ હતી, ધોનીએ અન્ય સાથીઓની સાથે ચેપોકમાં લેપ ઓફ ઓનર કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેવા જ CSKના ખેલાડીઓ ઘરેલુ સ્ટેડિયમમાં ઘૂસ્યા, ક્રિકેટના દિગ્ગજ ગાવસકરે એ ખેલાડીઓનો પીછો કર્યો અને CSKના કેપ્ટન ધોનીથી એનો ઓટોગ્રાફ માગ્યો. કેપ્ટન ધોનીને પોતાના શર્ટ પર ઓટોગ્રાફ આપવા માટે કહ્યું હતું, જે બહુ ભાવુક ક્ષણ હતી. ગાવસકરે ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે ધોની તેમને ઓટોગ્રાફ આપી રહ્યો હતો, ત્યારે તેઓ ભાવુક કેમ થયા હતા.

Sunil Gavaskar runs to get MS Dhoni’s Autograph!

Proof that MS Dhoni is the Legend of Legends!

