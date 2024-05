વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં દીપ્તિએ જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

કોબેઃ વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશશિપ 2024 2024 17 મે શનિવારથી 25 મે સુધી રમાશે. પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપ 2024માં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ પોતાને નામે કરી લીધો છે. ભારતની દીપ્તિ જીવણજીએ T-20માં 400 મીટર દોડમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે અને ગોલ્ડ જીત્યો છે. આ સિવાય તેણે અમેરિકી એથ્લીટ બ્રેના ક્લાર્કનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો છે.

દીપ્તિ જીવણજીએ 400 મીટરની દોડ માત્ર 55.07 સેકન્ડમાં જ પૂરી કરી લીધી હતી અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાને નામે કરી લીધો છે. આ પહેલાં મહિલા એથ્લીટમાં કોઈએ પણ 400 મીટર દોડમાં આટલા ઓછા સમયમાં રેસ પૂરી નથી કરી. આ પહેલાં અમેરિકાની બ્રેના ક્લાર્કે 55.12 સેકન્ડમાં દોડ પૂરી કરી હતી. આ સિવાય તુર્કીની આયસેલ ઓન્ડરે 55.19 સેકન્ડ અને ઇક્વાડોરની લિજાનશેલા એગુલોએ દોડને પૂરી કરવા માટે 56.68 સેકન્ડ લીધી હતી. વડા પ્રધાન મોદીએ દીપ્તિને ટ્વીટ કરીને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી.

An electrifying performance by Deepthi Jeevanji! Congratulations to Deepthi on winning the Gold Medal in the Women’s 400m-T20 event at the Asian Para Games. Her spirit on the track was unmatched, leaving spectators in awe. Kudos to Deepthi for making us all proud. pic.twitter.com/GjwXZ1cJGB

— Narendra Modi (@narendramodi) October 24, 2023