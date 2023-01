BCCIએ મહિલા અંડર-19 T20 ટીમ માટે ઇનામ જાહેર કર્યું

નવી દિલ્હીઃ ICC અંડર-19 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને સાત વિકેટે હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. મહિલા ટીમે ICC ટ્રોફી સૌપ્રથમ વાર જીતી છે. ટીમ ઇન્ડિયાના આ ધમાકેદાર દેખાવથી ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) બહુ ખુશ છે અને બોર્ડે ટીમ ઇન્ડિયાને કરોડો રૂપિયા ઇનામ આપવાનું એલાન કર્યું છે.

BCCI સચિવ જય શાહે અંડર-19 મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને સહયોગી સ્ટાફ માટે રૂ. પાંચ કરોડના રોકડ પુરસ્કારની ઘોષણા કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં અંડર-19 વિશ્વ કપ જીતવા પર ભારતીય મહિલા ટીમને શુભેચ્છાઓ આપી હતી. આ એક અભૂતપૂર્વ સફળતા છે, કેમ કે યુવા ક્રિકેટરોએ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. યુવા ક્રિકેટરોએ વગર ડરે પોતાના સાહસનો પરિચય આપ્યો છે.

Women’s Cricket in India is on the upswing and the World Cup triumph has taken the stature of women’s cricket several notches higher. I am delighted to announce INR 5 crore for the entire team and support staff as prize money. This is surely a path-breaking year.

— Jay Shah (@JayShah) January 29, 2023