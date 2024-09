અશ્વિને ફટકારી સદીઃ ટીમ ઇન્ડિયા 339એ છ વિકેટ

ચેન્નઈઃ ભારત અને બંગલાદેશની વચ્ચે ચેન્નઈમાં પ્રથમ ટેસ્ટ શરૂ થઈ છે. બંગલાદેશે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ પસંદ કરી હતી અને ટીમ ઇન્ડિયાને બેટિંગ કરવા બોલાવી હતી. જોકે ટીમ ઇન્ડિયાનો નબળો પ્રારંભ થયો હતો. રોહિત શર્મા માત્ર છ રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ત્યાર બાદ શુભમન ગિલ પણ ઝીરો રને પેવેલિયન ભેગો થયો હતો. ભારતે પહેલા દિવસની રમતને અંતે છ વિકેટ ગુમાવીને 339 રન બનાવ્યા હતા.

એ પછી વિરાટ કોહલી પણ માત્ર છ રન બનાવીને સસ્તામાં આઉટ થયો હતો. જોકે જયસ્વાલે અને રિશભ પંતે ભારતીય ઇનિંગ્સને સંભાળી હતી. યશસ્વીએ 56 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે પંતે 39 રન બનાવ્યા હતા. બંને જણે ચોથી વિકેટની ભાગીદારીમાં 62 રન જોડ્યા હતા. જોકે પંત 39 રન બનાવીને અને જયસ્વાલ 56 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. ત્યાર બાદ KL રાહુલ 16 રન બનાવી શક્યો હતો.

