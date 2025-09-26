સાઉથ સુપરસ્ટાર અને નેતા પવન કલ્યાણની તબિયત લથડી, હોસ્પિટલમાં દાખલ

દક્ષિણના ‘OG’ સુપરસ્ટાર પવન કલ્યાણની તબિયત સારી નથી. આ માહિતી જનસેના પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવી હતી.
આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને દક્ષિણ ભારતીય સિનેમાના સુપરસ્ટાર પવન કલ્યાણ હાલમાં બીમાર છે. તેઓ ચાર દિવસથી વાયરલ તાવથી પીડાઈ રહ્યા છે અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં ગેરહાજર છે. પવનના બગડતા સ્વાસ્થ્યના સમાચાર ફેલાતાં, તેમના ચાહકો અને સમર્થકો, જે તેલુગુ રાજકારણ અને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક સાથે સક્રિય છે, તેમની ચિંતા વધી ગઈ.
સારવાર માટે હૈદરાબાદ રવાના
જનસેના પાર્ટી દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે પવન કલ્યાણને સતત તાવ અને ખાંસીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ડોકટરોની એક ટીમ સતત તેમનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે, પરંતુ તેમનો તાવ ઓછો થતો નથી. તેથી, તેમને વધુ સારી સારવાર માટે હૈદરાબાદ ખસેડવામાં આવ્યા છે. શુક્રવારે, તેઓ મંગલગિરીથી હૈદરાબાદ પહોંચ્યા, જ્યાં નિષ્ણાત ડોકટરો દ્વારા તેમની સારવાર કરવામાં આવશે.
પવન કલ્યાણના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી મળતાં મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ લખી, તેમને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી. નાયડુએ આશા વ્યક્ત કરી કે તેઓ જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જશે અને માત્ર આંધ્રપ્રદેશના લોકોની સેવા જ નહીં પરંતુ તેમની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ “ધ કોલ હિમ ઓઝી” ની સફળતાનો પણ આનંદ માણશે.
ફિલ્મ OG જોરદાર રીતે ખુલી
રસપ્રદ વાત એ છે કે, પવન કલ્યાણની બગડતી તબિયત છતાં, તેમની બહુપ્રતિક્ષિત ફિલ્મ “ધ કોલ હિમ OG” એ બોક્સ ઓફિસ પર રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ રિલીઝ થયેલી આ એક્શન-થ્રિલરમાં પવન ગંભીર (OG) નું શક્તિશાળી પાત્ર ભજવે છે. આ ફિલ્મે પહેલા દિવસે ₹150 કરોડથી વધુની કમાણી કરીને દર્શકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. દર્શકો અને વિવેચકો તરફથી મળેલા સકારાત્મક પ્રતિભાવને કારણે તે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સૌથી મોટી શરૂઆત બની ગઈ છે.
રાજકીય પ્રવૃત્તિ પર અસર
નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી, પવન કલ્યાણ નિયમિતપણે રાજ્યભરના વ્યસ્ત કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી રહ્યા છે. જો કે, તેમની બીમારીએ હાલમાં તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ પર રોક લગાવી દીધી છે. પાર્ટી સૂત્રો કહે છે કે તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી જાહેર કાર્યક્રમોથી અંતર રાખશે.