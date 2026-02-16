મહિલાઓની સુરક્ષા માટે નૈતિક AIની જરૂરિયાત

નવી દિલ્હી: અભિનેત્રી તેમજ UNFPA Indiaની એડવોકેટ સોહા અલી ખાને ભારત મંડપમમાં યોજાયેલા AI Impact Summit 2026માં સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું, ડિજિટલ દુનિયામાં મહિલાઓ અને યુવતીઓની સુરક્ષા માટે નૈતિક અને જેન્ડર-સંવેદનશીલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અત્યંત જરૂરી છે. તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં જણાવ્યું કે ટેક્નોલોજીએ મહિલાઓને શીખવા, કામ કરવા અને પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાની તક આપી છે. પરંતુ ઓનલાઇન સુરક્ષા વિના આ તકો અધૂરી રહે છે.
16વધુમાં સોહા અલી ખાને જણાવ્યું, “જો મહિલાઓ ઓનલાઇન સુરક્ષિત અનુભવ કરશે, તો જ તેઓ સંપૂર્ણ રીતે આગળ વધી શકશે. આપણે એવું AI બનાવવું જોઈએ જે મહિલાઓની સુરક્ષા કરે અને તેમને આત્મવિશ્વાસ સાથે ડિજિટલ દુનિયામાં આગળ આવવામાં મદદ કરે.”
આ કાર્યક્રમ United Nations Population Fund (UNFPA) દ્વારા Ikigai Law અને University of Melbourneના સહયોગથી આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં નીતિ-નિર્માતાઓ, ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ અને સંશોધકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કાર્યક્રમમાં UNFPA ઇન્ડિયાના પ્રતિનિધિ એન્ડ્રિયા એમ. વોજનારે જણાવ્યું કે ભારતનું AI ક્ષેત્રમાં નેતૃત્વ એક મોટી તક છે. આપણે એવી ટેક્નોલોજી બનાવવી જોઈએ, જે મહિલાઓના અધિકારો અને સન્માનનું રક્ષણ કરે. કાર્યક્રમમાં એક પેનલ ચર્ચા પણ યોજાઈ હતી, જેનું સંચાલન ટેક વિશેષજ્ઞ રાજીવ મખાનીએ કર્યું હતું. ચર્ચામાં એ વાત સામે આવી કે ભારતમાં લાખો મહિલાઓ પહેલી વખત ઇન્ટરનેટથી જોડાઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં સુરક્ષિત અને જવાબદાર AI સિસ્ટમ બનાવવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. કાર્યક્રમના અંતે વિશેષજ્ઞોએ સરકાર, ટેક કંપનીઓ અને સમાજને મળીને કામ કરવાની અપીલ કરી, જેથી ડિજિટલ દુનિયા મહિલાઓ માટે સુરક્ષિત અને સમાન તકો આપનારી બને.