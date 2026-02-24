અમેરિકામાં બરફના તોફાને ભારે તબાહી મચાવી, 10,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ

ઉત્તરપૂર્વીય યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારે બરફના તોફાનથી જનજીવન ઠપ્પ થઈ ગયું છે. 10,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, અને લાખો લોકો તેમના ઘરોમાં કેદ છે. ન્યુ યોર્ક, બોસ્ટન અને ફિલાડેલ્ફિયા જેવા શહેરોમાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરવામાં આવી છે. વીજળી ગુલ થવા અને ભારે બરફવર્ષા વચ્ચે અધિકારીઓએ લોકોને ઘરની અંદર રહેવા વિનંતી કરી છે.
ઉત્તરપૂર્વીય અમેરિકામાં બરફના તોફાને તબાહી મચાવી છે. મેરીલેન્ડથી મેઈન સુધીના વિસ્તારો બરફની ચાદરથી ઢંકાઈ ગયા છે. આ ગંભીર હવામાનને કારણે શનિવાર અને મંગળવાર વચ્ચે 10,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. ફક્ત સોમવારે જ 5,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી અને મંગળવાર માટે 1,300 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે હજારો મુસાફરો અટવાઈ ગયા છે. ન્યૂ યોર્કના જેએફકે, લાગાર્ડિયા અને બોસ્ટનના લોગન એરપોર્ટ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે.
હવામાનશાસ્ત્રીઓએ તેને એક દાયકાનું સૌથી શક્તિશાળી વાવાઝોડું ગણાવ્યું છે, તેને ‘બોમ્બ સાયક્લોન’ ગણાવ્યું છે.’બોમ્બ સાયક્લોન ત્યારે થાય છે જ્યારે 24 કલાકના સમયગાળામાં વાવાઝોડાનું દબાણ ચોક્કસ માત્રામાં ઘટી જાય છે. તે મુખ્યત્વે પાનખર અને શિયાળામાં થાય છે જ્યારે આર્કટિકમાંથી બર્ફીલી હવા દક્ષિણ તરફ પહોંચે છે અને ગરમ તાપમાન સાથે અથડાય છે.’ ઘણા વિસ્તારોમાં બે ફૂટ (60 સે.મી.) થી વધુ બરફ પડ્યો છે. વોરવિક, રોડ આઇલેન્ડમાં ત્રણ ફૂટથી વધુ બરફ પડ્યો છે. ભારે પવન અને ભારે હિમવર્ષાને કારણે, ન્યૂ યોર્ક, ન્યૂ જર્સી અને મેસેચ્યુસેટ્સ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરવામાં આવી છે.
વાવાઝોડાની અસર એટલી ગંભીર છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રને તેની સુરક્ષા પરિષદની બેઠક મુલતવી રાખવી પડી અને તેનું મુખ્ય મથક બંધ કરવું પડ્યું. હિમવર્ષાને કારણે ન્યુ યોર્ક શહેરમાં છ વર્ષમાં પહેલી વાર શાળાઓ બંધ કરવામાં આવી હતી. જોકે, મેયર ઝોહરાન મામદાનીએ મંગળવારથી શાળાઓ ખોલવાની વાત કરી છે, જેનો કેટલાક અધિકારીઓએ વિરોધ કર્યો છે. પરિવહન વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે. રેલ અને બસ સેવાઓ સ્થગિત છે. લપસણા રસ્તાઓ અને ઓછી દૃશ્યતાને કારણે મુસાફરી અત્યંત જોખમી બની ગઈ છે. વહીવટીતંત્રે લોકોને ઘરે રહેવાની અપીલ કરી છે. ડોરડેશ જેવી ડિલિવરી સેવાઓએ પણ તેમનું કામ બંધ કરી દીધું છે.
વાવાઝોડાની વીજળી વ્યવસ્થા પર પણ ગંભીર અસર પડી છે. PowerOutage.US મુજબ, પૂર્વ કિનારા પર 570,000 થી વધુ ઘરો અને વ્યવસાયો વીજળી ગુલ થઈ ગયા છે. મેસેચ્યુસેટ્સ અને ન્યુ જર્સીમાં પરિસ્થિતિ સૌથી ખરાબ છે. જોરદાર પવનને કારણે કામદારોને વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જોકે, કેટલાક લોકો આ હવામાનનો આનંદ પણ માણી રહ્યા છે. ટાઇમ્સ સ્ક્વેરમાં પ્રવાસીઓ નાચતા જોવા મળ્યા, જ્યારે કેટલાક લોકો સ્લેડિંગનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા. પરંતુ હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે ખતરો હજુ ટળ્યો નથી. આ સપ્તાહના અંતે બીજું વાવાઝોડું આવી શકે છે, જે પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. વહીવટીતંત્રે નેશનલ ગાર્ડ તૈનાત કર્યા છે અને રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.