સ્પાઇસજેટ ફ્લાઇટનું એન્જિન ફેલ, ટેકઓફ બાદ તરત ફ્લાઈટ પરત ફરી

દિલ્હીથી લેહ જતી સ્પાઇસજેટની ફ્લાઇટનું દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ ફ્લાઇટ પરત ફરી હતી. તેમાં આશરે 150 મુસાફરો સવાર હતા.
150 મુસાફરોને લઈને સ્પાઈસજેટની એક ફ્લાઇટનું દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે દિલ્હીથી લેહ જતી ફ્લાઇટને એન્જિનમાં ખામી સર્જાતા ટેકઓફ કર્યાના થોડા સમય પછી જ પાછી ફરવી પડી હતી. ફ્લાઇટ SG121 દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી રવાના થઈ હતી ત્યારે ક્રૂને એક એન્જિનમાં ટેકનિકલ સમસ્યા જણાઈ હતી. સાવચેતી તરીકે, પાઇલટ્સે વિમાનને દિલ્હી પાછું વાળવાનો નિર્ણય લીધો.
દિલ્હી એરપોર્ટ પર કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી
લેન્ડિંગને પ્રાથમિકતા આપવા અને તબીબી અને અગ્નિશામક સેવાઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે દિલ્હી એરપોર્ટ પર કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી. સ્પાઇસજેટે એન્જિન નિષ્ફળતાના કારણ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. જાળવણી ટીમ દ્વારા વિમાનનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
ચતરામાં એર એમ્બ્યુલન્સ ક્રેશ, 7 લોકોના મોત
સોમવારે, રાંચીથી દિલ્હી જતી એક એર એમ્બ્યુલન્સ ચતરામાં ક્રેશ થઈ ગઈ. વિમાને રાંચી એરપોર્ટથી સાંજે 7:11 વાગ્યે ઉડાન ભરી હતી અને રાત્રે 8:30 વાગ્યે દિલ્હી પહોંચવાનું હતું. જોકે, ઉડાન ભર્યાના 23 મિનિટ પછી વિમાનનો ATC સાથે સંપર્ક તૂટી ગયો અને ક્રેશ થયું. આ અકસ્માત ચતરા જિલ્લાના સિમરિયા બ્લોક નજીક થયો હતો. અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા હતા. બચાવ ટીમોએ મંગળવારે સાતેયના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા.