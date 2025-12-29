ચાંદીમાં મોટો કડાકો, એક જ દિવસમાં રૂ.21,000નો ઘટાડો

સવારના કારોબારની શરૂઆતમાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. MCX પર માર્ચ કોન્ટ્રેક્ટ માટે ચાંદી ₹254,174 પ્રતિ કિલોગ્રામની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ. જોકે, ચાંદી આ ગતિ જાળવી શકી નહીં, અને થોડા કલાકોમાં, ભાવ તેના રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરથી ₹21,000 થી વધુ ઘટી ગયો. બજારમાં નફા બુકિંગના મોજાને કારણે, ચાંદીના ભાવ ટ્રેડિંગ કલાકો દરમિયાન ઝડપથી ઘટીને ₹232,663 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયા. સાંજે 4:15 વાગ્યે, ચાંદી હાલમાં ₹235,956 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે હજુ પણ તેના રેકોર્ડ ઊંચા સ્તરથી ₹18,218 નીચે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીના ભાવ પણ ઘટ્યા
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીના ભાવ પણ ઔંસ દીઠ $80 ની ઐતિહાસિક ઊંચી સપાટીને વટાવી ગયા પછી, $75 ની નીચે આવી ગયા કારણ કે નફાખોરો બહાર નીકળી ગયા અને ભૂ-રાજકીય તણાવ ઓછો થવાના સંકેતો દેખાયા. સત્રની શરૂઆતમાં $83.62/oz સુધી પહોંચ્યા પછી, સ્પોટ સિલ્વર $70 ના દાયકાના મધ્યમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. આ ઘટાડાએ તેજીની નબળાઈને છતી કરી જેણે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 181% નો આશ્ચર્યજનક વધારો કર્યો હતો, જે સોનાને પણ પાછળ છોડી ગયો હતો.
રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટ્યા?
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, ચાંદીના ભાવ 181% વધ્યા છે, જે સોનાને પાછળ છોડી ગયા છે. આનું કારણ યુએસ દ્વારા તેને આવશ્યક ખનિજ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે, પુરવઠાની અછત અને વધતા ઔદ્યોગિક ઉપયોગ અને રોકાણકારોના રસને કારણે ઇન્વેન્ટરીમાં ઘટાડો છે. બીજી તરફ, નફા બુકિંગ અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી વચ્ચે સંભવિત શાંતિ કરાર પર વાટાઘાટોના સમાચારને કારણે ચાંદીના ભાવમાં પણ નવો ઘટાડો જોવા મળ્યો.