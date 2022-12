શ્રદ્ધા મર્ડર કેસઃ પોલીગ્રાફ બાદ હવે નાર્કો ટેસ્ટમાં પણ આફતાબે કર્યો ગુનો કબૂલ

શ્રદ્ધા હત્યા કેસના આરોપી આફતાબ અમીન પૂનાવાલાના નાર્કો ટેસ્ટ ગુરુવારે દિલ્હીના રોહિણી સ્થિત ડો.ભીમરાવ આંબેડકર હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યા હતા. આફતાબનો નાર્કો ટેસ્ટ 1 કલાક 50 મિનિટ સુધી ચાલ્યો હતો. ટેસ્ટ બાદ આરોપી આફતાબને ડોક્ટરોની દેખરેખમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન આફતાબે ફરી એકવાર શ્રદ્ધાની હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આરોપી આફતાબે ટેસ્ટમાં પૂછવામાં આવેલા મોટાભાગના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે અંગ્રેજીમાં પણ ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. આ સાથે જ આફતાબે કેટલાક સવાલોના જવાબ આપવામાં થોડો સમય લીધો હતો. પરંતુ જ્યારે પ્રશ્નનું પુનરાવર્તન થયું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો. ટેસ્ટ દરમિયાન આફતાબ ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસુ દેખાઈ રહ્યો હતો.

Sharddha murder case | FSL team & team from Ambedkar Hospital conducted the narco test (of Aftab Poonawala) & it went on for over 2 hrs. Team had psychologist from forensic lab Rohini, photo expert & doctors from Ambedkar Hospital: Asst Dir, Forensic Science Lab, Rohini, S Gupta pic.twitter.com/e6o5weVC2r

હત્યાની કબૂલાત કરી

આરોપી આફતાબે નાર્કો ટેસ્ટ દરમિયાન શ્રદ્ધાની હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી છે. એટલું જ નહીં, આફતાબે એ પણ જણાવ્યું છે કે તેણે શ્રદ્ધાના શરીરના ટુકડા કરવા માટે કયા હથિયારોનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને તેને ક્યાં ફેંક્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ટેસ્ટ દરમિયાન પણ આફતાબ હોશિયારી બતાવતો હતો. જણાવી દઈએ કે અત્યાર સુધી તે પોલીસની દરેક વાત માની રહ્યો છે અને તપાસમાં સહકાર આપી રહ્યો છે. પોલીગ્રાફ અને નાર્કો ટેસ્ટ માટે પણ સંમત થયા. પોલીસને તેના સારા વર્તન પર શંકા છે.

Narco test is conducted when all parameters are met, all parameters were met. If needed, a post-narco test is done. Investigation & process of narco is underway, we'll submit the report soon. Case has been taken up on priority: Asst Dir, Forensic Science Lab, Rohini,Sanjeev Gupta pic.twitter.com/AW2L2RSHiI

— ANI (@ANI) December 1, 2022