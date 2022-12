પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ, અંદાજિત 57 ટકા જેટલું મતદાન

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીનું પહેલા તબક્કાનું મતદાન આજે સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગયું છે. પહેલા તબક્કાની 89 બેઠકો માટે આજે 19 જિલ્લામાં મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. જેમાં 788 ઉમેદવારોનું ભાવિ મતદાન પેટીમાં બંધ થશે અને તેના પરિણામ 8 ડિસેમ્બરના જનતાની સામે આવશે. દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી બેઠકો પર મતદાન વધ્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં હજી પણ મતદાન ઓછું. શહેરી વિસ્તારોમાં સુરત, રાજકોટ જામનગરમાં પણ મતદાનમાં નિરસતા જોવા મળી રહી છે.

#Gujarat records 56.88% voter turnout till 5 pm in the first phase of the ongoing Assembly elections

— ANI (@ANI) December 1, 2022