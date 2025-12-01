GDP વૃદ્ધિની શેરબજારમાં અસર, સેન્સેક્સ-નિફ્ટી લીલા નિશાન પર ખુલ્યા

મુંબઈ: સપ્તાહના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે શેરબજારમાં જોરદાર તેજી સાથે કારોબાર શરૂ થયો. ગયા અઠવાડિયે જાહેર થયેલા ભારતના પ્રભાવશાળી GDP વૃદ્ધિના આંકડા સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં પ્રતિબિંબિત થયા. બંને સૂચકાંકોએ તેમના બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા અને ખુલતાની સાથે જ નવી ટોચ પર પહોંચ્યા. BSE સેન્સેક્સ 86,159ની નવી ટોચ પર પહોંચ્યો, જ્યારે NSE નિફ્ટીએ પણ મજબૂત શરૂઆત કરીને 26,325ની નવી ટોચને સ્પર્શ કરી. અદાણી પોર્ટ્સ, BEL અને ટાટા સ્ટીલ જેવા મુખ્ય શેરો શરૂઆતના કારોબારમાં વધારા સાથે કારોબાર કરતા જોવા મળ્યા.
સેન્સેક્સ નવી ટોચ પર
શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં જ, BSE સેન્સેક્સે અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. 30 શેરનો ઇન્ડેક્સ 86,065.92 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના બંધ 85,706.67થી ઝડપથી વધીને 86,159.02 પર ટ્રેડિંગ કરતો જોવા મળ્યો. આ તેનો 52-સપ્તાહનો નવો ઉચ્ચ સ્તર છે.
નિફ્ટીમાં મોટો ઉછાળો
બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સની જેમ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી-50 પણ મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યો અને ખુલ્યા પછી તરત જ નવી ટોચ પર પહોંચ્યો. તે 26,325.80 પર ખુલ્યો, જે 52-સપ્તાહનો નવો ઉચ્ચ સ્તર છે, જે તેના અગાઉના બંધ 26,202.95થી વધુ છે.
GDP ડેટાની સીધી અસર
ગયા અઠવાડિયે, સરકારે બીજા ક્વાર્ટરના GDP વૃદ્ધિના આંકડા જાહેર કર્યા, જે પ્રભાવશાળી હતા. આવી સ્થિતિમાં, પહેલાથી જ અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી કે ભારતીય આર્થિક વૃદ્ધિની શેરબજાર પર અસર પડશે અને બરાબર એવું જ થયું. બજાર ખુલતાની સાથે જ બંને સૂચકાંકોમાં તેજી જોવા મળી.
એ નોંધવું જોઈએ કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતનું અર્થતંત્ર ઝડપથી વધ્યું, જે તમામ અંદાજોને વટાવી ગયું. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં વાસ્તવિક GDP 8.2% વધ્યો, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 5.6% વૃદ્ધિ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
10 સૌથી ઝડપી ચાલતા શેરો
શેરબજારમાં આ ઉછાળા વચ્ચે સૌથી ઝડપથી વિકસતા શેરોની વાત કરીએ તો, BSE ની લાર્જ-કેપ શ્રેણીમાં અદાણી પોર્ટ્સ શેર (2%), કોટક બેંક શેર (1.50%) અને એટરનલ શેર (1.15%) માં વધારો થયો હતો.
મિડકેપ શેરોમાં, AEGIS શેર (7.20%), એન્ડ્યુરન્સ શેર (3.80%), હોનૌટ શેર (3.08%), યુનોમિન્ડા શેર (2.50%) અને KPI ટેક શેર (2.23%) વધુ ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. સ્મોલકેપ કેટેગરીમાં, સાલ્ઝેર ઇલેક્ટ્રિક શેર (9.10%) અને TARC શેર (7.50%) ઊંચા ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા હતા.