CAAના અમલ પછી દેશમાં સુરક્ષા વધી

નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (CAA) આજથી અમલમાં આવ્યા બાદ દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસના રિઝર્વ ફોર્સે શહેરના તમામ મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં ફ્લેગ માર્ચ યોજી હતી. આ પદયાત્રાનો હેતુ એ સંદેશ આપવાનો છે કે કોઈપણ અપ્રિય ઘટનાને બક્ષવામાં આવશે નહીં. સરકાર મુશ્કેલી ઊભી કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. વર્ષ 2019માં નાગરિકતા સંશોધન કાયદો પસાર થયા બાદ મુસ્લિમોએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હીમાં મોટા પાયે રમખાણો થયા હતા.

CAA લાગુ થયા બાદ દિલ્હી પોલીસની સાયબર વિંગ એલર્ટ થઈ ગઈ છે. દેશભરની સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર નજર રાખી રહી છે. CAAના અમલને ધ્યાનમાં રાખીને, અસામાજિક તત્વોએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ભારત વિરોધી પ્રચાર ન કરવો જોઈએ, ખોટી અને ભ્રામક પોસ્ટ્સ શેર કરવી જોઈએ નહીં, જેને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી NCR સહિત સમગ્ર દેશની ગુપ્તચર શાખાઓ સતર્ક અને તૈયાર છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ કોઈપણ પ્રકારની ખોટી અફવા ફેલાવનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. એજન્સીઓ શંકાસ્પદ લોકો પર ચાંપતી નજર રાખી રહી છે.

The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.

These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.

