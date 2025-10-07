સેબીની અનિલ અંબાણીની બે કંપનીઓને ‘કારણ બતાવો’ નોટિસ

નવી દિલ્હીઃ અનિલ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરને ભારતીય મૂડીબજાર નિયામક સેબી દ્વારા કારણ બતાવો નોટિસ (Show Cause Notice) ફટકારવામાં આવી છે. આ નોટિસ સેબી (ફ્રોડ્યુલન્ટ એન્ડ અનફેર ટ્રેડ પ્રેક્ટિસિસ) રેગ્યુલેશન, 2003 અને સેબી એક્ટ, 1992ના સંભવિત ઉલ્લંઘનને લગતી છે.

સમાધાન બાદ આઠ મહિને SEBIની નોટિસ

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે તેની રેગ્યુલેટરી ફાઈલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે આ નોટિસ CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં કરાયેલા રોકાણ સાથે સંબંધિત છે. જોકે, કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છએ કે સેબીની આ નોટિસ CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથેના વિવાદના ઉકેલના લગભગ આઠ મહિના બાદ આવી છે. કંપનીએ કહ્યું હતું કે CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથેનું સમાધાન પહેલેથી થઈ ગયું છે અને તે મધ્યસ્થતા અધિનિયમ, 2023  અનુસાર સંપૂર્ણપણે અમલમાં છે. કંપની કાનૂની સલાહ મુજબ આ મામલામાં યોગ્ય પગલાં લેશે.”

રિલાયન્સ પાવરનો પ્રતિભાવ

જૂથની બીજી કંપની રિલાયન્સ પાવરને પણ CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના રોકાણને લઈને SEBIની કારણ બતાવો નોટિસ મળી છે, પરંતુ કંપનીએ જણાવ્યું કે તેનું CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં કોઈ એક્સપોઝર નથી. રિલાયન્સ પાવરે એક્સચેન્જમાં આપેલી ફાઈલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે કંપનીનું CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં કોઈ જોખમ  નથી, કંપની કાનૂની સલાહ મુજબ યોગ્ય પગલાં લેશે.

BSE પર આ વર્ષે અત્યાર સુધી કંપનીના શેરમાં 25.36 ટકા સુધીની ઘટાડો નોંધાયો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં શેરમાં આશરે 17.36 ટકા ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જ્યારે છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં આશરે 0.81%નો વધારો થયો છે. છેલ્લા છ મહિનામાં શેરમાં આશરે 14.57 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR