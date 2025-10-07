જોઈ લો ઐશ્વર્યા રાયની પેરિસ ફેશન વીકની તસવીરો

તાજેતરમાં, ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પેરિસ ફેશન વીક 2025 માં રેમ્પ વોક કર્યું. આજે ઐશ્વર્યાએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર હેઈડી ક્લુમ, વાયોલા ડેવિસ, કેન્ડલ જેનર, કેમિલા કેબેલો અને અન્ય હોલીવુડ સ્ટાર્સ સાથેની પોતાની તસવીરો શેર કરી.
ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને આજે પેરિસ ફેશન વીક 2025માં સ્ટાર્સ સાથેના સુંદર ફોટા શેર કરીને ચાહકોને ખુશ કર્યા. તેણીએ તેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર બે અદ્ભુત બેકસ્ટેજ ગ્રુપ ફોટા શેર કર્યા, જેમાં હોલીવુડ અને ફેશન આઇકોન દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
ઐશ્વર્યાએ શેર કરેલા ફોટામાં, ઐશ્વર્યા સ્ટાઇલિશ બ્લેક આઉટફિટમાં સજ્જ જોવા મળે છે, જે હેઈડી ક્લુમ, વાયોલા ડેવિસ, કેન્ડલ જેનર, એલે ફેનિંગ, ઈવા લોંગોરિયા, એન્ડી મેકડોવેલ, સિન્ડી ક્રોફોર્ડ, લુમા ગ્રોથ અને અજા નાઓમી કિંગ જેવા સ્ટાર્સ વચ્ચે ઉભી છે. બીજો ફોટો સીડી પર લેવામાં આવ્યો છે, જ્યાં બધા સ્ટાર્સ તેમના ગ્લેમરસ અંદાજમાં પોઝ આપી રહ્યા છે. કેમિલા કેબેલો, વાયોલા ડેવિસ, એન્ડી મેકડોવેલ, હેઈડી ક્લુમ, ઈવા લોંગોરિયા, એલે ફેનિંગ, સિન્ડી ક્રોફોર્ડ, લુમા ગ્રોથ અને અજા નાઓમી કિંગ અહીં જોવા મળે છે. ઐશ્વર્યાએ ફોટાને કેપ્શન આપ્યું, “મારા પ્રિય… પરિવાર સાથે ચમકતા #Ledefile2025”
આ કાર્યક્રમ લોરિયલના વાર્ષિક રનવે શો ‘લે ડેફાઇલ 2025’નો હતો, જે મહિલાઓની સુંદરતા અને શક્તિની ઉજવણી કરે છે. બીજી પોસ્ટમાં ઐશ્વર્યાએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં તે ડિઝાઇનર મનીષ મલ્હોત્રા દ્વારા બનાવેલા ડાયમંડ ડ્રેસમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે. વીડિયોમાં તે સિમોન એશ્લે (બ્રિજર્ટન સ્ટાર) સાથે વાત કરતી જોવા મળી હતી. તેની પુત્રી આરાધ્યા પણ તેની સાથે હતી. માતા-પુત્રીની જોડી સેલ્ફી લેતી, હસતી અને મજા કરતી જોવા મળી હતી. કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, ‘મારા @lorealparis પરિવાર સાથે સૌથી અદ્ભુત રાત #Ledefile2025.’
આ કાર્યક્રમમાં ઐશ્વર્યા અને આરાધ્યાના આગમનના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. ઐશ્વર્યાએ નેવી બ્લુ પેન્ટસૂટ અને સફેદ શર્ટ પહેર્યો હતો, જેનાથી તેનો દેખાવ ખૂબ જ સુંદર લાગતો હતો. ચાહકોએ આરાધ્યાના ડેનિમ જેકેટ અને જીન્સને ક્યૂટ અને કૂલ ગણાવીને તેની પ્રશંસા કરી હતી. આ માતા-પુત્રીની જોડીએ ફરી એકવાર ચાહકોના દિલ જીતી લીધા છે.