હરિયાણાના IPS અધિકારી વાય.પૂરણ કુમારે કરી આત્મહત્યા

હરિયાણાના એક IPS અધિકારીએ આત્મહત્યા કરી છે. તેમણે ચંદીગઢના સેક્ટર ૧૧ સ્થિત પોતાના ઘર નંબર ૧૧૬ માં ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી. તેમની આત્મહત્યાના સમાચાર મળતાં જ હરિયાણા પોલીસ વિભાગ હચમચી ઉઠ્યું. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને તપાસ શરૂ કરી હતી. દરમિયાન, IPS વાય. પૂરણ કુમારની IAS પત્ની અમનીત પી. કુમાર જાપાનની મુલાકાતે છે અને મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની સાથે આવેલા પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ છે.
અહેવાલો અનુસાર, IPS વાય. પૂરણ કુમાર રોહતકના સુનારિયા સ્થિત ADGP પોલીસ તાલીમ કોલેજમાં તૈનાત હતા. તેમનો મૃતદેહ મંગળવારે બપોરે ચંદીગઢના સેક્ટર ૧૧ સ્થિત તેમના ખાનગી નિવાસસ્થાનેથી મળી આવ્યો હતો. ઘટનાની માહિતી મળતાં, ચંદીગઢ પોલીસ ફોરેન્સિક ટીમ અને CFSL ટીમ વાય. પૂરણ કુમારના નિવાસસ્થાને પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. વાય. પૂરણ સિંહ ૨૦૦૧ બેચના IPS અધિકારી હતા. તેમની પત્ની અમનીત પી. કુમાર પણ હરિયાણા કેડરના IAS અધિકારી છે. હાલમાં, અમનીત પી. કુમાર વિદેશ સહકાર વિભાગના કમિશનર અને સચિવ છે.
ગૃહના ભોંયરામાં પોતાને ગોળી મારી
મંગળવારે, વાય. પૂરણ કુમાર અને તેમની પુત્રી ઘરમાં બે જ લોકો હતા. બપોરના સુમારે, વાય. પૂરણ કુમારે તેમની સર્વિસ રિવોલ્વર લઈને ભોંયરામાં જઈને પોતાને ગોળી મારી દીધી. ગોળીબારનો અવાજ સાંભળીને, પુત્રી ભોંયરામાં પ્રવેશી અને દ્રશ્ય જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેના પિતા, વાય. પૂરણ કુમારનો મૃતદેહ લોહીથી લથપથ હતો. જ્યારે પુત્રી ચીસો પાડતી બહાર આવી, ત્યારે પડોશીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા. પડોશીઓએ પોલીસને જાણ કરી, જેમણે પછી પહોંચીને મૃતદેહનો કબજો લીધો.
IPS વાય. પૂરણ કુમારની આત્મહત્યા પાછળનું સાચું કારણ હજુ સુધી અજ્ઞાત છે. તેમની પુત્રી બોલી શકતી નથી અને તેને દુ:ખ છે. તેમની પત્ની, અમનીત પી. કુમારને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. IPS વાય. પૂરણ કુમાર વિવાદોમાં ફસાયેલા છે. તેઓ પ્રમોશન, પસંદગીની કારનો ઇનકાર અને રહેઠાણની ફરિયાદો સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓને કારણે સમાચારમાં રહ્યા છે. તેમણે એક વખત ઘણા IPS અધિકારીઓ પર અનેક રહેઠાણો પર કબજો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે “એક અધિકારી, એક રહેઠાણ” નીતિના અમલીકરણની પણ હિમાયત કરી હતી.