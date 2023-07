SCO મીટિંગ: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો

શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO)ની મંગળવારે બેઠક થઈ. આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન મોદી, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, પાકિસ્તાન, ઈરાન, રશિયા અને મધ્ય એશિયાઈ દેશોના વડાઓ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા જોડાયેલા હતા. આ બેઠકમાં પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં આતંકવાદ સામે એકજૂથ થઈને લડવાનો અને અફઘાનિસ્તાનને મદદ કરવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને પણ ભારતના સ્ટેન્ડની પ્રશંસા કરી હતી અને સમર્થનની વાત કરી હતી.

પુતિને ટેકો આપ્યો હતો

SCOની બેઠકમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને કહ્યું કે તેઓ સમિટના આયોજન માટે વડાપ્રધાન મોદીનો આભાર માને છે. રશિયા આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર નવી દિલ્હીના વલણને સમર્થન આપે છે કારણ કે તે એક સંકલિત અભિગમ આપે છે. પુતિને કહ્યું કે અમે SCO સભ્ય દેશો સાથે સંબંધો મજબૂત કરવાનું ચાલુ રાખીશું. પુતિને કહ્યું કે SCO બેઠકનો મુખ્ય મુદ્દો અફઘાનિસ્તાનની વર્તમાન સ્થિતિ પણ છે. અફઘાનિસ્તાનમાં સ્થિતિ બહુ સારી નથી. SCO દેશોની પ્રાથમિકતા આતંકવાદ, ઉગ્રવાદ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી સામેની લડાઈ છે.

At SCO Summit, Russian President Vladimir Putin says “I would like to thank PM Modi for organising this Summit. Implementation of a lot of documents and the decisions that were prepared for this Summit. Russia supports the New Delhi declaration which gives a consolidated approach… pic.twitter.com/fd7t1VocTv

