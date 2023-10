સંજય સિંહના ઘર પર દરોડા પર CM અરવિંદ કેજરીવાલની પહેલી પ્રતિક્રિયા

દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહના ઘરે દરોડા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે અમે છેલ્લા એક વર્ષથી દારૂના કૌભાંડને જોઈ રહ્યા છીએ. ક્યાંય કશું મળ્યું નથી. આ લોકોએ ઘણા દરોડા પાડ્યા છે. દારૂના કૌભાંડમાં હજુ કંઈ મળ્યું નથી. તેણે કહ્યું કે સંજય સિંહના ઘરેથી કંઈ મળ્યું નથી. આગામી ચૂંટણીમાં તેમની હાર જોઈને આ બધું થઈ રહ્યું છે. જેમ જેમ ચૂંટણી નજીક આવશે તેમ આ તમામ એજન્સીઓ સક્રિય થશે.

સીએમએ કહ્યું કે, છેલ્લા એક વર્ષથી જોવામાં આવે છે કે કહેવાતા દારૂના કૌભાંડને લઈને ઘણો અવાજ આવે છે પરંતુ તેમને એક પૈસો પણ મળ્યો નથી. 1,000 થી વધુ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને ક્યાંયથી કોઈ વસૂલાત થઈ ન હતી. ક્યારેક તેઓ કહે છે કે ક્લાસરૂમમાં કૌભાંડ થયું છે, બસોની ખરીદીમાં કૌભાંડ થયું છે, તેમને દરેક બાબતની તપાસ થઈ છે. સંજય સિંહની જગ્યાએ પણ કંઈ નહીં મળે. તેમણે કહ્યું કે આવતા વર્ષે ચૂંટણી આવી રહી છે અને તેઓ (ભાજપ)ને લાગે છે કે તેઓ હારી જશે, તેથી આ હારેલા માણસના ભયાવહ પ્રયાસો લાગે છે.

