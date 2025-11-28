જોઈ લો, સંજય મિશ્રા સાથે મહિમા ચૌધરીનો ગ્લેમરસ અંદાજ

સંજય મિશ્રા અને મહિમા ચૌધરી સ્ટારર એક નવી બૉલિવૂડ ફિલ્મ આવી રહી છે. આ ફિલ્મનું નામ છે “દુર્લભ પ્રસાદ કી દૂસરી શાદી”. જેનું ટીઝર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે.
સંજય મિશ્રા અને મહિમા ચૌધરીની આગામી ફિલ્મ “દુર્લભ પ્રસાદ કી દૂસરી શાદી” નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. સંજય મિશ્રાના બીજા લગ્નનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં આ ફિલ્મ પહેલાથી જ ખૂબ ચર્ચામાં હતી. ટીઝરમાં સંજય મિશ્રા હળવાશભર્યા કોમેડી કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે મહિમા ચૌધરી ગ્લેમરસ લુકમાં જોવા મળે છે.
ટીઝરમાં શું છે?
ટીઝરની શરૂઆતમાં સંજય મિશ્રા દેખાય છે. તે ભગવાન હનુમાનને પ્રાર્થના કરે છે કે જો તેની કુંડળીમાં બીજા લગ્ન લખાયેલા છે, તો તેના એક સુંદર, સંસ્કારી અને સુશીલ સ્ત્રી સાથે લગ્ન થાય. તે હનુમાન ભગવાનને કહે છે, “પ્રભુ કૃપા કરીને ધ્યાન રાખજો, નહીં તો આ લોકો મને ગમે ત્યાં ફસાવી દેશે.” એવામાં તે મહિમા ચૌધરી સાથે ટકરાય છે. આગળના દ્રશ્યમાં સંજય મિશ્રાનો પુત્ર તેની પાસે આવે છે અને કહે છે,”મને મારી માતા મળી ગઈ છે.” સંજય મિશ્રાન આના પર ગર્ અનુભવતા જોવા મળે છે.
રિલીઝ તારીખ જાહેર
નિર્માતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર ટીઝર રિલીઝ કરીને રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી. આ ફિલ્મ 19 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની ધારણા છે.
ફિલ્મ વિશે
“દુર્લભ પ્રસાદ કી દૂસરી શાદી”માં સંજય મિશ્રા અને મહિમા ચૌધરી, વ્યોમ યાદવ, પલક લાલવાણી, પ્રવીણ સિંહ સિસોદિયા અને શ્રીકાંત વર્મા જેવા કલાકારો છે. સિદ્ધાંત રાજ સિંહ દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ ફિલ્મનું નિર્માણ એકાંશ બચ્ચન અને હર્ષ બચ્ચન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.