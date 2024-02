TMC નેતા શાહજહાં શેખની 55 દિવસ પછી ધરપકડ

પશ્ચિમ બંગાળમાં સંદેશખાલી હિંસાના મુખ્ય આરોપી શાહજહાં શેખની ગુરુવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના અધિકારીઓની ટીમ પર હુમલા બાદ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) નેતા શેખ ફરાર થઈ ગયો હતો. કલકત્તા હાઈકોર્ટના આદેશ પર પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીને બસીરહાટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને દસ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું કે શાહજહાં શેખ ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના મીનાખામાં એક ઘરમાં છુપાયો હતો, જ્યાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી 14 દિવસની કસ્ટડી માંગી હતી. પરંતુ કોર્ટે દસ દિવસની પોલીસ કસ્ટડી મંજૂર કરી હતી.

જિલ્લાના સંદેશખાલીની મહિલાઓએ શાહજહાં શેખ અને તેના સમર્થકો પર યૌન શોષણ અને જમીન પટ્ટા પચાવી પાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. રાજ્યના એડવોકેટ જનરલની અરજી પર હાઈકોર્ટે ગયા સોમવારે શાહજહાં શેખની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જસ્ટિસ ટીએસ શિવગનમની સિંગલ બેન્ચે 7 ફેબ્રુઆરીના તેના આદેશમાં ED અધિકારીઓ પરના હુમલાની તપાસ માટે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અને પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસની સંયુક્ત વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)ની રચના પર રોક લગાવી હતી. બાદમાં કોર્ટને જાણવા મળ્યું કે શેખ લાંબા સમયથી ફરાર હતો. જે બાદ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે CBI અને ED શેખની ધરપકડ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે.

