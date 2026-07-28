અસમ પૂર પીડિતો માટે મસીહા બન્યા સલમાન ખાન

અસમ રાજ્યમાં હાલમાં પૂરની સ્થિતિએ ભારે કટોકટી સર્જી છે, જેના કારણે હજારો પરિવારો પ્રભાવિત થયા છે. આ કપરી પરિસ્થિતિમાં બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. જાણીતા ડાયરેક્ટર વામશી પૈદિપલ્લીની આગામી ફિલ્મના અતિ વ્યસ્ત શૂટિંગ શિડ્યુલ વચ્ચે પણ સલમાન ખાને પૂર પીડિતો માટે મોટું રાહત અભિયાન શરૂ કર્યું છે.
સલમાન ખાન ફેન ક્લબ અને ‘બીઇંગ હ્યુમન’ ની સંયુક્ત પહેલ
‘મિડ-ડે’ ના અહેવાલ અનુસાર, સલમાન ખાને પોતાના ફેન ક્લબ [SKFC] અસમ શાખાનો સંપર્ક કરીને પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારો સુધી મદદ પહોંચાડવા માટે એક વિશેષ યોજના તૈયાર કરી છે. સલમાન ખાનની ચેરિટી સંસ્થા ‘બીઇંગ હ્યુમન’ (Being Human) એ પૂર પીડિતો માટે વ્યાપક રાહત કાર્ય શરૂ કરી દીધું છે. આ અભિયાન હેઠળ પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારો માટે ખાસ ‘રેડી-ટુ-ઈટ’ (Ready-to-Eat) ફૂડ પેકેટ્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે શિવસાગર જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત પરિવારો સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ તમામ સામગ્રી ગુવાહાટીથી રવાના કરવામાં આવી રહી છે.
રાહત સામગ્રીમાં શું સમાવિષ્ટ છે?
અહેવાલ મુજબ વિતરિત કરવામાં આવી રહેલા ફૂડ પેકેટ્સમાં ખાસ કરીને:
ગોળ, પૌઆ, મમરા, બ્રેડ, ચીઝ, બિસ્કિટ અને જેમના પેકેટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
સલમાન ખાન જાતે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે કે પૂરથી પ્રભાવિત દરેક પરિવાર પાસે ઓછામાં ઓછો 3 દિવસનો ખોરાક ઉપલબ્ધ રહે.
આ ઉપરાંત, સ્વયંસેવકો (Volunteers) દ્વારા પૂર પીડિતોને પીવાનું સ્વચ્છ પાણી અને મહિલાઓ માટે સેનિટરી પેડ્સનું પણ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
શાળાઓ અને હોસ્પિટલોનું સમારકામ કરાવશે ‘બીઇંગ હ્યુમન’
આ રાહત અભિયાનને એક કરતા વધુ તબક્કાઓમાં ચલાવવામાં આવશે. આગામી સપ્તાહથી શરૂ થનારા બીજા તબક્કામાં પૂર પ્રભાવિત પરિવારોને રાશન કિટની સાથે સાથે આવશ્યક દવાઓ પણ આપવામાં આવશે.
અંતિમ તબક્કામાં, સલમાન ખાનનું ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ‘બીઇંગ હ્યુમન’ પૂરના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત કે તૂટી ગયેલી શાળાઓ અને હોસ્પિટલોનું પુનઃનિર્માણ અને સમારકામ કરાવશે, જેથી સામાન્ય જીવન ઝડપથી પાટા પર આવી શકે.