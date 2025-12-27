સલમાન ખાને પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો, બર્થડે પાર્ટીમાં સેલેબ્સનો જમાવડો

આજે બૉલિવૂડ અભિનેતા સલમાન ખાનનો જન્મદિવસ છે. ભાઈજાને સેલેબ્સના જમાવડા વચ્ચે પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવ્યો.
બોલીવુડ સુપરસ્ટાર સલમાન ખાને 27 ડિસેમ્બરના રોજ પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ખૂબ જ ઉષ્માભર્યા અને હૃદયસ્પર્શી અંદાજમાં ઉજવ્યો. અભિનેતાએ પોતાના પનવેલ ફાર્મહાઉસની બહાર નીકળીને બહાર ભેગા થયેલા પાપારાઝીઓ સાથે બર્થડેની ઉજવણી કરી. તેમણે પાપારાઝીઓ સાથે કેક કાપી અને ફોટા પડાવતા પહેલા તેમને કેકનો ટુકડો આપ્યો. ઉજવણી મોટાભાગે ખાનગી હતી, પરંતુ મહેમાનોની યાદીમાં અભિનેતાના નજીકના લોકો અને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના મિત્રોનો સમાવેશ થતો હતો. જન્મદિવસની પાર્ટીમાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોની અને હુમા કુરેશી સહિત બોલિવૂડની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી.
આ બોલિવૂડ સ્ટાર્સ પહોંચ્યા પાર્ટીમાં
સલમાનના જન્મદિવસની ઉજવણીમાં આદિત્ય રોય કપૂર, રકુલ પ્રીત સિંહ, હુમા કુરેશી અને અન્ય ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી. તેમના પરિવારના સભ્યો પણ સંપૂર્ણ રીતે પહોંચ્યા હતા. ભાઈ અરબાઝ ખાન તેની પત્ની શૂરા ખાન સાથે જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે ભત્રીજાઓ અરહાન ખાન અને નિર્વાણ ખાન પણ ફાર્મહાઉસની બહાર જોવા મળ્યા હતા. બહેન અર્પિતા ખાન તેના પતિ આયુષ શર્મા સાથે ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. પાર્ટીના ગ્લેમરમાં તબ્બુ ખાન પણ જોવા મળી,જે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન એમએસ ધોની સાથે તેની પત્ની સાક્ષી અને પુત્રી ઝીવા સાથે પહોંચી હતી. સલમાનના માતાપિતા, સલીમ ખાન અને સલમા ખાન પણ હાજર હતા, જેના કારણે ઉજવણી એક વાસ્તવિક પારિવારિક ઘટના બની હતી. જન્મદિવસની ઉજવણી ઉપરાંત, ચાહકો સલમાન ખાનના વ્યાવસાયિક જીવન, ખાસ કરીને તેની આગામી ફિલ્મ, “બેટલ ઓફ ગલવાન” વિશેના અપડેટ્સની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે અભિનેતા તેના જન્મદિવસ પર ફિલ્મ સાથે સંબંધિત કેટલાક મોટા સમાચાર જાહેર કરશે, જે પહેલાથી જ ખાસ દિવસે વધુ ઉત્સાહ ઉમેરશે.
સોશિયલ મીડિયા પર શુભેચ્છાઓનો વરસાદ વરસ્યો. પનવેલ ફાર્મહાઉસ ખાતેની પાર્ટીમાં હાજરી આપી ન શક્યા હોય તેવા ઘણા જાણીતા બોલિવૂડ સ્ટાર્સે સોશિયલ મીડિયા પર સલમાન ખાનને અનોખી રીતે શુભેચ્છા પાઠવી. દિગ્દર્શક ઝોયા અખ્તર અને અન્ય ઘણા ફિલ્મ સ્ટાર્સે સલમાન ખાનની તસવીરો શેર કરી અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ચાહકોએ પણ સોશિયલ મીડિયા પર જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ શેર કરી, તેમની ભૂમિકાઓને યાદ કરી.