VIDEO: ન્યુ યોર્કની એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગ પર પ્રપોઝ બાદ રશિયન કપલની ધરપકડ

ન્યુ યોર્ક: બુધવારે શહેરમાં એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડીંગના શિખર પર રશિયન દંપતી ચઢી ગયું, જેમાં વિશ્વ શાંતિ માટે આગ્રહ કરતો એક મોટું બેનર લહેરાવ્યું. જેમાં ​એક વિસ્તૃત લગ્ન પ્રસ્તાવ હતો. દંપતીનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી.

સ્લીવલેસ કાળા કપડાં પહેરેલા, વાણ્યા બીરકસ (32) અને એન્જેલા નિકોલાઈ (33) ન્યૂ યોર્ક સિટીની ગગનચુંબી ઈમારતની ટોચ પર ચઢી ગયા અને સંદેશ લહેરાવ્યો.

નિકોલાઈએ તેના સોશિયલ મીડિયા પર આ પરાક્રમનું દસ્તાવેજો મૂક્યા. જેમાં શહેરથી 1,450 ફૂટ ઉપર આવેલી ઇમારતની ટોચ પર લીધેલી તસવીરો મૂકવામાં આવી. તસવીરો અને વીડિયો વાયરલ થયા બાદ એક તરફ સોશિયલ મીડિયા પર યુગલને અભિનંદનનો વરસાદ વરસાવવામાં આવ્યો તો બીજી તરપ કેટલાંક લોકોએ તેમની સલામતી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. આ જોડી અને તેમના “છતવાળા” સાહસો 2024ની દસ્તાવેજી ફિલ્મ “સ્કાયવોકર્સ: ⁠અ લવ સ્ટોરી”ની થીમ હતી.

અહેવાલ મુજબ, ન્યૂ યોર્ક પોલીસ વિભાગે ઇમારતની આસપાસના રસ્તાઓ બંધ કરી દીધા હતા અને બાદમાં કહ્યું હતું કે તેઓએ દંપતીને કસ્ટડીમાં લીધા છે. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ, નિકોલાઈ પર ચોરીનો આરોપ હતો – જે ન્યૂ યોર્ક રાજ્યમાં ગુનો કરવાના ઇરાદા સાથે ગેરકાયદેસર રીતે ઇમારતમાં પ્રવેશવા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે બીયરકસ પર પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે નહીં તે સ્પષ્ટ થયું નથી.

એમ્પાયર સ્ટેટ બિલ્ડિંગના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, આ રીતે બિલ્ડિંગ પર ચઢવું એક “અનધિકૃત ઘટના” હતી. આ કપલે ઓબ્ઝર્વેશન ડેક ભાડે લેવા માટે તેમના $1,000ના “હેપ્પીલી એવર એમ્પાયર પ્રપોઝલ પેકેજ”ને પસંદ કરવું જોઈતું હતું.

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