ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે ભારતને મોટો ફટકો,પંત થયો ઈજાગ્રસ્ત

ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ ગુરુવાર, 10 જુલાઈના રોજ લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ મેદાન પર શરૂ થઈ હતી. પરંતુ પહેલા જ દિવસે ટીમ ઈન્ડિયાને એવો ઝટકો લાગ્યો, જેના કારણે તેનું તણાવ વધી ગયો છે. આ શ્રેણીમાં પોતાના બેટ અને વિકેટકીપિંગથી મજબૂત ભૂમિકા ભજવી રહેલા ઉપ-કેપ્ટન ઋષભ પંત મેચની વચ્ચે જ ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા, જેના કારણે તેમને મેદાન છોડીને પાછા ફરવું પડ્યું. આવી સ્થિતિમાં, પંતની જગ્યાએ ધ્રુવ જુરેલને વિકેટકીપિંગ માટે ઉતરવું પડ્યું.

Dhruv Jurel takes over as wicketkeeper as Rishabh Pant heads to the dressing room for treatment after picking up an injury.

Big moment for Jurel and hoping Pant is okay.⁰#INDvsENG #ENGvIND

