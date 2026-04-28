સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી : ત્રણ તાલુકા પંચાયત બેઠકો પર ફરી મતદાન થશે

ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે રાજ્ય ચૂંટણી પંચે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. રાજ્યની ત્રણ મહત્વની તાલુકા પંચાયત બેઠકો, જ્યાં ઉમેદવારોના અકાળે નિધનને કારણે ચૂંટણી પ્રક્રિયા રદ અથવા મુલતવી રાખવામાં આવી હતી, ત્યાં હવે નવેસરથી મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચના જાહેરનામા મુજબ, આ બેઠકો પર 24 મે 2026ના રોજ મતદાન યોજાશે અને તેનું પરિણામ 26 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. આ નિર્ણયને પગલે સાબરકાંઠા, સુરત અને અમદાવાદ જિલ્લાના સ્થાનિક રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે.
જે ત્રણ બેઠકો પર ફરી ચૂંટણી યોજાવાની છે તેમાં સાબરકાંઠાના વિજયનગર તાલુકાની ચિતરીયા બેઠકનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ભાજપના ઉમેદવાર લીનાબેન નીનામાનું નિધન થયું હતું. બીજી બેઠક સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાની અસ્તાન બેઠક છે, જ્યાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ધર્મેશ રાઠોડના અવસાનને પગલે પ્રક્રિયા અટકી હતી. ત્રીજી બેઠક અમદાવાદ જિલ્લાના બાવળા તાલુકાની દહેગામડા બેઠક છે, જ્યાં ભાજપના ઉમેદવાર જશીબેન ડાભીનું નિધન થયું હતું. આ ત્રણેય બેઠકો પર હવે નવા ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતરશે અને રાજકીય પક્ષો પોતાની રણનીતિ ફરીથી ઘડશે.
ચૂંટણી પંચે જાહેર કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ, આ પેટાચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની છેલ્લી તારીખ 11 મે 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 12 મેના રોજ ફોર્મની ચકાસણી થશે અને 13 મે સુધીમાં ઉમેદવારો પોતાના નામ પાછા ખેંચી શકશે. 24 મેના રોજ રવિવારે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મંગળવારે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ પેટાચૂંટણીના પરિણામો ભલે નાની સંખ્યામાં હોય, પરંતુ તે જે તે તાલુકા પંચાયતના સત્તાના સમીકરણો નક્કી કરવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે, જેના કારણે બંને મુખ્ય પક્ષોએ અત્યારથી જ તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે.