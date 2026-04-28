સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપની શાનદાર જીત બાદ જશ્નનો માહોલ

ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી ૨૦૨૬ના પરિણામોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અપેક્ષા મુજબ જ જવલંત સફળતા હાંસલ કરી છે. રાજ્યની ૧૫ મહાનગરપાલિકાઓ સહિત જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપના ભવ્ય વિજયને પગલે સમગ્ર રાજ્યમાં ઉત્સવ જેવો માહોલ સર્જાયો છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ૧૯૨માંથી ૧૬૦ બેઠકો પર કમળ ખીલતા અને ખેડા જિલ્લાની તમામ પાલિકાઓમાં ક્લીન સ્વીપ થતા ભાજપના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ ઐતિહાસિક જીતને વધાવવા માટે અમદાવાદના ઐતિહાસિક ખાનપુર કાર્યાલય ખાતે મધ્યરાત્રિ સુધી વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રદેશના અન્ય દિગ્ગજ નેતાઓની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાનું મોઢું મીઠું કરાવીને જીતની ખુશી વહેંચી હતી. નડિયાદ સ્થિત ‘કમલમ’ કાર્યાલય પણ કેસરીયા રંગે રંગાયેલું જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં ઢોલ-નગારાના તાલે કાર્યકરો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ આ જીતને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને વિકાસની રાજનીતિ પર જનતાનો અતૂટ વિશ્વાસ ગણાવ્યો છે.
પરિણામોના ટ્રેન્ડ મુજબ, ભાજપે માત્ર શહેરી વિસ્તારોમાં જ નહીં પરંતુ ગ્રામીણ પંથકોમાં પણ વિપક્ષના સૂપડા સાફ કરી દીધા છે. અનેક જગ્યાએ કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષોના ગઢ ગણાતા વિસ્તારોમાં પણ ભાજપે ગાબડાં પાડીને પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે. વિજયી ઉમેદવારોના સરઘસોમાં ‘ભારત માતા કી જય’ અને ‘જય જય ગરવી ગુજરાત’ના નારાઓથી આખું વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. આ પ્રચંડ જનમત બાદ હવે આગામી દિવસોમાં વિવિધ પાલિકાઓ અને પંચાયતોમાં પ્રમુખ અને હોદ્દેદારોની નિમણૂકની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.