બિહાર ચૂંટણી પહેલા 334 પક્ષોનું રજિસ્ટ્રેશન રદ્દ

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પંચે મોટું પગલું ભર્યું છે. ચૂંટણી પંચે શનિવારે 334 રાજકીય પક્ષોની નોંધણી રદ કરી છે. યાદીમાંથી દૂર કરાયેલા પક્ષો ચૂંટણી લડવા માટે તેમના ઉમેદવારો ઉભા કરી શકતા નથી. પંચે કહ્યું કે માન્યતા પ્રાપ્ત ન હોય તેવા રાજકીય પક્ષો દેશભરના વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી છે.
હવે દેશમાં 2520 રાજકીય પક્ષો બાકી છે
આયોગનો દાવો છે કે આ બધા પક્ષો પાસે ઓફિસ પણ નહોતી. આ પક્ષો ફક્ત કાગળ પર ચાલી રહ્યા હતા. ઉપરાંત, તેઓ 2019 થી 6 વર્ષ માટે ફક્ત એક જ ચૂંટણી લડવાની ફરજિયાત શરત પૂરી કરી શક્યા ન હતા, જ્યારે આ બધા પક્ષોને ઘણી વખત આ માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ચૂંટણી પંચના આ પગલા પછી, હવે દેશમાં 2520 રાજકીય પક્ષો બાકી છે. હાલમાં 6 રાષ્ટ્રીય પક્ષો અને 67 રાજ્ય સ્તરના પક્ષો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા રાજકીય વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવવા અને 2019 થી કોઈપણ લોકસભા, રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વિધાનસભા કે પેટાચૂંટણીમાં ભાગ ન લેનારા પક્ષોને યાદીમાંથી દૂર કરવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી છે.
જૂન મહિનામાં કાર્યવાહી શરૂ થઈ હતી
તમને જણાવી દઈએ કે ચૂંટણી પંચે આ વર્ષે જૂનથી આવા 345 રાજકીય પક્ષો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ હવે 334 પક્ષોને યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, 2001 થી, પંચે આવા નિષ્ક્રિય પક્ષોને ત્રણથી ચાર વખત યાદીમાંથી દૂર કર્યા છે. અગાઉ, સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને આવા પક્ષોની માન્યતા રદ કરતા અટકાવ્યું હતું. આ પછી, પંચે આ પક્ષોને યાદીમાંથી દૂર કરવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો. ત્યારબાદ આ પક્ષોને નિષ્ક્રિય બતાવીને યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.