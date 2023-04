RCB vs MI,: બેંગ્લોરે મુંબઈને 8 વિકેટે હરાવ્યું

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2023 સીઝનની 5મી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) વચ્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં RCBની ટીમને 172 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, જે કેપ્ટન ફાફ ડુ પ્લેસિસ અને વિરાટ કોહલીની ઓપનિંગ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 148 રનની ભાગીદારી કરીને સંપૂર્ણપણે એકતરફી રહી હતી. આરસીબીની ટીમે આ લક્ષ્યાંક 16.2 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાન પર હાંસલ કર્યો હતો, જેમાં કોહલીએ અણનમ 82 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.

An 8⃣-wicket victory at home to kick off the season in style 👌👌 @RCBTweets are up and running in #TATAIPL 2023 🙌

172 રનના સ્કોરનો પીછો કરવા ઉતરેલી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની ટીમની ઇનિંગ્સ શરૂ કરવાની જવાબદારી કેપ્ટન ફાફ ડુ પ્લેસિસ અને વિરાટ કોહલીએ સંભાળી હતી. બંનેએ સાથે મળીને પ્રથમ 6 ઓવરમાં ટીમનો સ્કોર 53 રન સુધી પહોંચાડ્યો હતો. આ પછી ડુ પ્લેસિસ અને કોહલીએ પોતાની આક્રમક શૈલી ચાલુ રાખતા ઝડપી ગતિએ રન બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

For his chase-special of 82*(49), @imVkohli becomes our 🔝 performer in the second innings of the #RCBvMI contest in #TATAIPL 💪

Take a look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/2KaArcBGiw

