રશ્મિકા મંદાન્ના અને વિજય દેવેરાકોંડાએ ગુપ્ત રીતે કરી લીધી સગાઈ

રશ્મિકા મંદાન્ના અને વિજય દેવેરાકોંડાની સગાઈ થઈ ગઈ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંનેએ શુક્રવાર, 3 ઓક્ટોબરના રોજ એક ગુપ્ત રીતે સગાઈ કરી હતી.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાન્નાએ વિજય દેવરકોંડા સાથે સગાઈ કરી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રશ્મિકાએ એક ગુપ્ત સમારંભમાં સાઉથ સુપરસ્ટાર વિજય દેવરકોંડા સાથે ગુપ્ત રીતે સગાઈ કરી હતી. જોકે, આ કપલે હજુ સુધી તેમના ચાહકોને આ અંગે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી નથી. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તેમના સંબંધોના સમાચારો વહેતા થઈ રહ્યા છે. રશ્મિકાએ પણ ઘણી વખત ખુલ્લેઆમ વિજય દેવરકોંડા પ્રત્યેનો પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે.
વેકેશનના ફોટા વાયરલ થયા હતા
નોંધનીય છે કે રશ્મિકા મંદાન્ના અને વિજય દેવેરાકોંડા વચ્ચેના સંબંધોની અફવાઓ ઘણા સમયથી ફેલાઈ રહી છે. થોડા મહિના પહેલા તેમણે એક જ બીચ પર વેકેશનના ફોટા શેર કર્યા હતા, જેના કારણે ચાહકો માને છે કે તેઓ સંબંધમાં છે. જોકે, આ પહેલી વાર નથી જ્યારે અફેરની અફવાઓ સામે આવી હોય. અગાઉ, અનન્યા પાંડેએ કોફી વિથ કરણમાં આ વાતનો સંકેત આપ્યો હતો. વિજય દેવેરાકોંડા રિયાલિટી શોની 7મી સીઝનમાં અનન્યા પાંડે સાથે દેખાયા હતા. રશ્મિકાનું નામ લીધા વિના, અનન્યાએ કહ્યું કે વિજય દેવેરાકોંડા મીકાને મેળવવા માટે ઉતાવળમાં છે. ત્યારે તેણીએ બંને વચ્ચેના સંબંધનો સંકેત આપ્યો હતો.
થોડા દિવસો પહેલા વિજય દેવેરાકોંડાએ એક વીડિયો શેર કર્યો હતો જેમાં તે પોતાની માર્શલ આર્ટ્સ કુશળતા અને ફિટનેસ બતાવતો જોવા મળ્યો હતો. આ વીડિયોમાં રશ્મિકાએ તેના પર પ્રેમ વરસાવ્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તે તેને મળેલા કરતાં વધુ લાયક છે. રશ્મિકા અને વિજય લાંબા સમયથી સારા મિત્રો છે, અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેઓ ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી શકે છે અને નવું જીવન શરૂ કરી શકે છે.
રશ્મિકાની પહેલી સગાઈ તૂટી ગઈ છે
રશ્મિકા મંદાન્ના છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બોક્સ ઓફિસ ક્વીન રહી છે, અને તેની કારકિર્દી અત્યાર સુધી ખૂબ પ્રભાવશાળી રહી છે. રશ્મિકાએ પહેલા પણ એક વાર સગાઈ કરી છે. રશ્મિકા અને સાઉથ સ્ટાર રક્ષિત શેટ્ટીએ 2016ની ફિલ્મ ક્રિકેટ પાર્ટીમાં સાથે કામ કર્યું હતું. આ ફિલ્મ સુપરહિટ રહી હતી, અને તેઓ સારા મિત્રો બન્યા. આ મિત્રતા પ્રેમમાં ખીલી અને તેઓએ લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. વધુમાં તેઓએ 3 જુલાઈ, 2017 ના રોજ સગાઈ કરી. જો કે, તેમની સગાઈ લાંબો સમય ટકી ન હતી અને લગ્ન પહેલા જ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. તે પછી, બંને અલગ થઈ ગયા.