આ શું થયું બાદશાહને? પોસ્ટ શેર કરી જણાવી વાત

રેપર બાદશાહે આજે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પોતાના બે ફોટા શેર કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા. આ ફોટામાં બાદશાહ ઘાયલ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે.
પ્રખ્યાત બોલિવૂડ ગાયક અને રેપર બાદશાહે આજે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પોતાના બે ફોટા શેર કર્યા છે. આ ફોટામાં બાદશાહની એક આંખમાં સોજો જોવા મળી રહ્યો છે. તેની પોસ્ટ જોઈને તેના ચાહકો ચિંતિત છે અને સતત તેની તબિયત વિશે પૂછી રહ્યા છે.
બાદશાહની પોસ્ટ
બાદશાહે આજે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઘાયલ અવસ્થામાં પોતાના બે ફોટા શેર કર્યા છે. આ ફોટાને નજીકથી જોવા પર તેની આંખમાં સોજો દેખાય છે. બીજા ફોટામાં, તેની આંખ પર પાટો બાંધેલો છે. આ પોસ્ટ સાથે બાદશાહે કેપ્શન આપ્યું,”અવતાર જીકા મુક્કા હિટ કરતા હૈ જૈસે…” #badsofbollywood #kokaina. શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનની દિગ્દર્શક તરીકેની પહેલી ફિલ્મ “બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ” માં અસંખ્ય ફિલ્મ સ્ટાર્સ છે. સલમાન ખાન, આમિર ખાન અને દિગ્દર્શક રાજામૌલીએ પણ સીરિઝમાં કેમિયો કર્યો છે. સીરિઝમાં બાદશાહની પણ ભૂમિકા છે, જે મનોજ પાહવા (અવતાર) સાથે ટકરાય છે. મનોજ અને બાદશાહ વચ્ચે મુકાબલો થાય છે. કદાચ બાદશાહની આ પોસ્ટ “બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ” સીરિઝનું એક દ્રશ્ય છે.
બાદશાહની પોસ્ટ પછી તેમના ચાહકો તેમના વિશે ચિંતિત છે. એક ચાહકે લખ્યું, “શું થયું? તમે હમણાં જ શિકાગોમાં પરફોર્મ કરી રહ્યા હતા.” બીજાએ લખ્યું, “ઓમ નમઃ શિવાય, મોટા ભાઈ.” અન્ય એક ચાહકે લખ્યું, “શું થયું?” ચાહકે લખ્યું, “જલ્દી સ્વસ્થ થાઓ,” અને બીજા ચાહકે લખ્યું, “બાદશાહ ભાઈ, તમારું ધ્યાન રાખજો.”
“બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ” શ્રેણીનું દિગ્દર્શન આર્યન ખાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ તેનો દિગ્દર્શન તરીકેનો ડેબ્યૂ છે. આ સીરિઝના કુલ સાત એપિસોડ અત્યાર સુધીમાં રિલીઝ થયા છે. “ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ” એક એક્શન કોમેડી-ડ્રામા સીરિઝ છે. આ સીરિઝમાં બોબી દેઓલ, લક્ષ્ય લાલવાણી, રાઘવ જુયાલ, સહેર બાંબા, અન્યા સિંહ, મનોજ પાહવા, મનીષ ચૌધરી, રજત બેદી, મહેરઝાન મઝદા, દિવિક શર્મા, મોના સિંહ, ગૌતમી કપૂર, વિજયંત કોહલી, નેવિલ ભરૂચા અને અરમાન ખેરા છે. આ સીરિઝ દિલ્હીના અભિનેતા આસમાન સિંહ પર આધારિત છે. તેનું પ્રીમિયર 18 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ થયું હતું.