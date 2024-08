PM મોદીએ વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શાળાના બાળકો સાથે રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી કરી હતી. તેણે બાળકોને રાખડી પણ બાંધી અને તેમની સાથે વાત પણ કરી. આ દરમિયાન તે ખૂબ જ ખુશ દેખાતી હતી. મોદીના કાંડામાં રાખડી ભરાઈ ગઈ હતી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરતી વખતે તેમણે દેશવાસીઓને રક્ષાબંધનની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી હતી.

Happy to have marked Raksha Bandhan with my young friends. pic.twitter.com/yWs32Sfon5

— Narendra Modi (@narendramodi) August 19, 2024