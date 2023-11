જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજૌરીમાં બે આતંકવાદીઓ ઠાર, પાંચ જવાન શહીદ

જમ્મુના રાજૌરી જિલ્લાના કાલાકોટમાં બુધવારથી ચાલી રહેલા ઓપરેશનમાં, સુરક્ષા દળોએ લશ્કર-એ-તૈયબાના ટોચના કમાન્ડર અને અન્ય એક આતંકવાદીને ઠાર માર્યો. આ ઓપરેશનમાં ભારતીય સેનાના પાંચ જવાન શહીદ થયા હતા. જમ્મુથી લગભગ 130 કિમી દૂર બાજીમાર વિસ્તારમાં કાલાકોટ જંગલોમાં બુધવારથી ચાલી રહેલા ઓપરેશનમાં લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)ના એક વરિષ્ઠ આતંકવાદીની ઓળખ ક્વારી તરીકે થઈ હતી. જેમાં તેના એક સાથીનું મોત થયું હતું.

