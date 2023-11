ઈઝરાયેલ-હમાસ યુદ્ધવિરામને લઈને કતારની મોટી જાહેરાત, સમયમર્યાદા બે દિવસ વધારી

ઈઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે ચાર દિવસીય યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થવાના આરે છે. આ દરમિયાન કતારના વિદેશ મંત્રાલયે મોટી જાહેરાત કરી છે કે આ યુદ્ધવિરામને બે દિવસ માટે લંબાવવામાં આવ્યો છે.

The spokesman for Qatar’s Foreign Ministry says Israel and Hamas have agreed to extend truce for two more days, reports AP

