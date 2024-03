પુતિન બાદ PM મોદીએ ઝેલેન્સ્કીને ફોન ઘુમાવ્યો

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી સાથે વાત કરી હતી અને તમામ શાંતિ પ્રયાસો અને રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષના વહેલા અંત માટે ભારતનું સતત સમર્થન આપ્યું હતું. વડાપ્રધાન મોદીએ ફોન પર વાતચીત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીને પણ કહ્યું હતું કે ભારત યુક્રેનને માનવતાવાદી સહાય આપવાનું ચાલુ રાખશે.

Had a good conversation with President @ZelenskyyUa on strengthening the India-Ukraine partnership. Conveyed India’s consistent support for all efforts for peace and bringing an early end to the ongoing conflict. India will continue to provide humanitarian assistance guided by…

પીએમ મોદીએ ‘X’ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, ભારત-યુક્રેન ભાગીદારીને મજબૂત કરવા પર રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કી સાથે સારી વાતચીત થઈ. તમામ શાંતિ પ્રયાસો અને ચાલી રહેલા સંઘર્ષના વહેલા અંત માટે ભારતના સતત સમર્થનની વાત કરી. ભારત તેના લોકો-કેન્દ્રિત અભિગમ દ્વારા સંચાલિત માનવતાવાદી સહાય પૂરી પાડતું રહેશે.

Spoke with President Putin and congratulated him on his re-election as the President of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia Special & Privileged Strategic Partnership in the years ahead. @KremlinRussia

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2024